Трамп заблокировал собственность Венесуэлы в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке венесуэльских активов на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

В частности, санкции распространяются на центральный банк Венесуэлы и государственную нефтяную компанию PDVSA. Ограничения вступили в силу 5 августа.

В письме к руководству конгресса США Трамп отметил, что решил заблокировать собственность Венесуэлы «в свете продолжающейся узурпации власти нелегитимным режимом Николаса Мадуро ».

Ранее Трамп заявлял, что рассматривает вопрос введения блокады против Венесуэлы. В чем именно она могла бы заключаться, он не уточнил.