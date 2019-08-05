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Рябков: Россия готова к переговорам с США о стратегической стабильности 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия выступает за продолжение конструктивного диалога с США по вопросам стратегической стабильности на основе уважения к друг другу и взаимного учета интересов, заявил в понедельник замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на брифинге в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
"Призываем Вашингтон проявить ответственность и последовав примеру России отказаться от развертывания создаваемых американцами систем средней и меньшей дальности, о чем активно заговорили в Пентагоне. По-прежнему открыты к равноправному и конструктивному диалогу с США по тематике РСМД и другим вопросам стратегической стабильности на основе уважения к друг другу и взаимного учета интересов", — сказал замглавы дипведомства.
"Возобновленный 17 июля в Женеве в межведомственном формате российско-американский консультационный процесс по проблематике контроля над вооружениями с упором на их ракетно-ядерную составляющую должен быть продолжен", — подчеркнул Рябков.
В августе прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.
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США , Армия , Политика , Сергей Рябков , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Пентагон
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