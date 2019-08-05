Трамп объяснил массовые расстрелы в США психическими заболеваниями

Случаи массовой стрельбы в США связаны с проблемой психических заболеваний, об этом заявил американский президент Дональд Трамп , сообщает WHIO.

Глава Белого дома назвал стрелявших "очень серьезно психически больными". Он добавил, что проблема с массовыми расстрелами не решается годами, и это необходимо остановить.

В США в минувшие сутки произошли сразу три случая массовой стрельбы. Сначала в результате нападения на торговый центр Walmart в Эль-Пасо, штат Техас, погибли 20 человек, 26 получили ранения.

Стрелок задержан: им оказался 21-летний белый американец Патрик Крузиос. До нападения он опубликовал в Twitter манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в марте в мечети в Новой Зеландии, и заявил, что из-за мигрантов страдает культура и экономика США.

После этого произошла стрельба в Дейтоне, штат Огайо, погибли девять человек, включая стрелка, еще 26 пострадали. Нападавшего опознали как 24-летнего Коннора Беттса. Среди погибших оказалась его сестра.

Третий случай произошел на детской площадке в Чикаго, в результате были ранены семь человек. О задержании нападавшего, который передвигался на чёрном Chevrolet Camaro, ничего не сообщается.