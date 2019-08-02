На руку России: Зеленский пошел против Трампа

Вечером 1 августа в украинских СМИ появилась информация об отставке Богдана по собственному желанию. Позже его заместитель Руслан Рябошапка назвал эти слухи «чепухой» и подчеркнул, что противники Богдана «не дождутся» его отставки.

Бавырин назвал эту историю «частью большой игры», одним из действующих лиц которой является Трамп. Он отметил, что Богданом ранее был недоволен советник Трампа Рудольф Джулиани

За неделю до инаугурации Зеленского Джулиани собирался вылететь в Киев, но в последний момент отменил поездку и раскритиковал команду нового президента. По его мнению, в ней слишком много людей, «серьезнейшим образом» выступавших против Трампа.

«В числе этих врагов как Трампа, так и самого Зеленского — те, кто связан с Игорем Коломойским, которого Джулиани назвал «криминальным олигархом». И это не намек на Богдана — это тычок пальцем прямо в его лицо», — подчеркнул Бавырин.

Автор «Взгляда» отметил, что Богдан был советником Коломойского, потом — его личным адвокатом, а затем советником кандидата Зеленского, «которого упорно ассоциируют с Коломойским».