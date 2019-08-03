Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подсчитаны расходы США на расследование вмешательства России в выборы 

Lenta.ru + ещё 12 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Расследование бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента Дональда Трампа с российской стороной обошлось налогоплательщикам в 31,6 миллиона долларов. Об этом говорится в докладе Федерального бюро расследований, передает ТАСС.
Согласно документу, на зарплаты и пособия за два года работы ушло 9,7 миллиона долларов, на аренду помещений, связь и коммунальные услуги — 3,1 миллиона долларов, поездки сотрудников обошлись в 1,6 миллиона долларов. Еще 902 тысячи долларов были потрачены на контрактные услуги, в частности, передачу информации с помощью технических средств.
Ранее Дональд Трамп заявил, что дело Мюллера мешало улучшить отношения с Россией, однако теперь оно «мертво». Кроме того, он называл расследование о вмешательстве «стыдобой».
18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Дональда Трампа подтвердить не удалось.
Последние новости
Шереметьево признали лучшим аэропортом мира Путин упростил украинцам жизнь в России Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Комментарии
США , Конфликты , Безопасность , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , ФБР , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Есть угроза соседним зданиям»: МЧС о пожаре в Москве
Трамп может вмешаться в ситуацию в Донбассе154
В центре Москвы полыхает пожар27
Когда заработают новые санкции против РФ22
«США присвоили себе функции суперполицейского»199
Видео
02:41
США рассказали о гонке вооружений с Россией
Армия Азия
02:41
«Начнется гонка вооружений»: конец ДРСМД
Армия Оружие
02:07
«Таким хочется отдаваться»: откровения убитой блогерши
Криминал Происшествия
00:11
«Казнь» преемника Япончика попала на видео
Криминал
08:23
Опозорились. Бригаду десантников ВСУ вывели из Донбасса
В мире
03:09
Пока вы не уснули: Медведев решил судьбу Курил
В мире
00:37
Россия обратилась к Турции с жестким требованием
Политика
01:17
«Нужно было в 1941 всё отдать немцам»
Общество
02:49
«Наш сукин сын». Защитят ли США Порошенко
В мире Статьи
00:29
Трамп назвал причину распада СССР
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение