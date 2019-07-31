«Это работа США»: что увидели в Китае за протестами в Гонконге

Таиланде начал работу саммит АСЕАН, где в кулуарах, скорее всего, главной темой станет торговое противостояние Пекина и Вашингтона. Накануне китайский МИД обвинил США в поддержке акций протеста в Гонконге . США отрицают это, однако часть протестующих действительно апеллируют к Вашингтону с требованием наказать китайских чиновников. Американские эксперты при этом уверены, что Пекин хочет подчинить Гонконг и отказаться от политики «одна страна — две системы».

В рамках начавшего в Таиланде работу саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) госсекретарь США Майк Помпео должен встретиться с главой китайского МИДа Ван И. Сторонам, действительно, есть что обсудить: торговая война, продолжающаяся между США и Китаем уже несколько месяцев, из чисто экономической плоскости перешла в дипломатическую.

Подливает масла в огонь и тот факт, что накануне — 30 июля — представитель китайского МИДа заявил, что Вашингтон активно помогает протестующим против правительства КНР жителям Гонконга. Как заявили в китайском внешнеполитическом ведомстве, происходящие столкновения демонстрантов с полицией — «работа США».

Помпео подобные заявления отвергает и называет «глупостью». По словам госсекретаря, «ответственность за протесты лежит на жителях Гонконга». «Я думаю, что среди них те, кто хочет, чтобы правительство услышало их и их голоса», — пояснил американский дипломат.

Массовые протесты в Гонконге продолжаются с июня. Их причиной первоначально стало недовольство решением местных властей принять закон об экстрадиции подозреваемых в нарушении законов КНР. По соглашению с КНР, этот специальный район имеет автономию во всем, кроме внешней политики и вопросов обороны.

Несмотря на то что местный парламент в середине июня решил приостановить рассмотрение законопроекта об экстрадиции, протесты продолжаются.

В середине июля произошла наиболее масштабная — третья по счету — акция. Ее проведение разрешили местные власти. Маршрут также был согласован, но демонстранты отклонились от него, заблокировав несколько главных транспортных магистралей. По данным полиции, в марше приняли участие около 140 тыс. человек. Организаторы настаивают, что протестующих было примерно 430 тыс.

Пока неясно, что дает основания властям КНР обвинять в акциях протеста Вашингтон, однако в руках протестующих, действительно, были замечены флаги США, но справедливости ради надо отметить, что таковых было немного. Как объяснил американскому консервативному изданию Townhall один из протестующих с американским флагом в руке, он хотел бы таким образом обратиться к конгрессу США, чтобы законодатели побыстрее приняли законодательный акт в поддержку демократии в Гонконге. Если он будет принят, то против чиновников в КНР, выступающих за закон об экстрадиции, будут приняты санкции.

Обвинения китайских властей в адрес США по поводу поддержки демонстраций в Гонконге звучат на фоне продолжающегося торгового противостояния. Во вторник, 30 июля, президент США Дональд Трамп предупредил китайские власти по поводу заключения торговой сделки. Сделал он это в ультимативной форме. Если КНР до его возможного переизбрания на президентских выборах в 2020 году не подпишет соглашение по торговле, условия сделки в последующем будут более жесткими. При условии, конечно, что и сам Трамп переизберется на новый срок.

В Вашингтоне внимательно следят за происходящим в Гонконге. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации, Белый дом беспокоит концентрация военных на границе Гонконга и КНР. Между тем, в беседе с агентством аналитик Eurasia Group, специалист по Китаю Эндрю Кофлан скептически отнесся к информации, которой располагают американские власти. По его словам, военные, о которых говорит Вашингтон, — это 19 тыс. полицейских, участвовавших в церемонии принятия присяги в южной китайской провинции недалеко от Гонконга. По мнению эксперта, заявления Белого Дома содержат «ненужную эскалацию». Он отметил, что полицейские не экипированы для участия в подавлении протестов.

В то же время, известно, что в Гонконге размещены 6 тыс. китайских военных, которые, правда, не вмешиваются в происходящее.

При этом часть экспертов Bloomberg не исключает, что Пекин будет давить на власти Гонконга, чтобы в перспективе полностью поставить их под свой контроль.

В частности, по мнению Пола Салливана, аналитика, близкого к Пентагону , Китай все меньше устраивает существование Гонконга по принципу «одна страна — две системы».

С этим мнением согласен и автор недавней статьи в The New York Times гонконгский издатель и общественный деятель Джимми Лай, который отмечает, что у правительства КНР более широкое видение протестов. Они воспринимают их как «первый залп в новой „холодной войне“, в которой безоружные жители Гонконга имеют в своем распоряжении самое мощное оружие в борьбе с Коммунистической партией Китая — моральную силу».

Как отмечает автор, с момента прихода к власти нынешнего главы КНР Си Цзиньпина в 2012 году он не скрывал, что его цель заключается в избавлении от влияния Запада, которое, по его мнению, загрязняет Китай. В Гонконге он работает над ограничением политических свобод и верховенства закона, за счет которых эта территория является особым регионом в составе КНР.

Публицист замечает, что жители Гонконга живут лучше, чем какие-либо китайцы в истории, и являются примером того, чего можно достигнуть, если у китайцев есть свобода действий. При этом экономически процветающий Гонконг необходим Си для превращения Китая в мировую державу.