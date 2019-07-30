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Помощники американских конгрессменов приедут в Москву 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники аппарата конгресса США прилетят с визитом в Москву 29 августа, рассказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам.
«В Совфеде 29 августа будет группа помощников сенаторов и конгрессменов. Цели ознакомительные, уровень технический. Они сотрудники аппарата», — приводит РИА «Новости» слова Косачева.
В середине лета прошлого года группа конгрессменов посещала Россию. В ее число вошли представители сената и палаты представителей. В рамках поездки они побывали в Москве и Санкт-Петербурге.
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США , Политика , Комитет Совета Федерации по международным делам , Совет Федерации , РИА Новости , Москва
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