Помощники американских конгрессменов приедут в Москву

«В Совфеде 29 августа будет группа помощников сенаторов и конгрессменов. Цели ознакомительные, уровень технический. Они сотрудники аппарата», — приводит РИА «Новости» слова Косачева.

В середине лета прошлого года группа конгрессменов посещала Россию. В ее число вошли представители сената и палаты представителей. В рамках поездки они побывали в Москве и Санкт-Петербурге.