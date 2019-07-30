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Трамп заявил, что с нетерпением ждет визита в Польшу 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что с нетерпением ждет предстоящего визита в Польшу.
"У меня очень хорошие отношения с Польшей. Нас пригласило руководство Польши, я с нетерпением жду этого", — сказал Трамп журналистам на Южной лужайке Белого дома по возвращении из штата Вирджиния. Трансляцию вел телеканал C-Span.
Президент США также не исключил, что во время этой зарубежной поездки посетит и другие страны. "Мы рассматриваем это, мы, возможно, поедем в Данию", — ответил Трамп на соответствующий вопрос одного из журналистов.
Ранее глава кабинета польского президента Анджея Дуды Кшиштоф Щерский заявил Польскому агентству печати, что Трамп посетит Польшу с 31 августа по 2 сентября и в рамках визита примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
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США , В мире , Анджей Дуда , Дональд Трамп , Польша
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