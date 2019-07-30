Трамп заявил, что с нетерпением ждет визита в Польшу

"У меня очень хорошие отношения с Польшей. Нас пригласило руководство Польши, я с нетерпением жду этого", — сказал Трамп журналистам на Южной лужайке Белого дома по возвращении из штата Вирджиния. Трансляцию вел телеканал C-Span.

Президент США также не исключил, что во время этой зарубежной поездки посетит и другие страны. "Мы рассматриваем это, мы, возможно, поедем в Данию", — ответил Трамп на соответствующий вопрос одного из журналистов.