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В Нью-Йорке разрешили марихуану 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Eduardo Munoz / Reuters
В американском штате Нью-Йорк декриминализовали употребление марихуаны. Как пишет The Independent, таким образом владение небольшим количеством каннабиса больше не считается здесь уголовным преступлением.
Соответствующий законопроект подписал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
«Цветные сообщества слишком долго и несоразмерно страдали от законов, регулирующих использованием марихуаны. И сегодня мы раз и навсегда искореняем эту несправедливость», — отметил он.
Согласно документу, за владение марихуаной в объеме менее унции (28,3 грамма) владельцу выпишут штраф в 50 долларов. В случае, если наркотика у нарушителя при себе будет в два раза больше, то заплатить ему придется уже до 200 долларов.
Кроме того, по новому закону все записи об уже совершенных в штате преступлениях, связанных с небольшим количеством марихуаны, будут помечены как удаленные или уничтожены. Закон вступит в силу через 30 дней.
Нью-Йорк стал 16 штатом, в котором декриминализовали марихуану. В то же время 11 американских штатов и столица США — Вашингтон — легализовали ее употребление в личных целях. В то же время согласно федеральному законодательству страны, марихуана относится к запрещенным веществам: хранение даже небольшого количества конопли является незаконным.
В марте сообщалось, что Управление по борьбе с наркотиками США решило сжечь марихуану, которая хранится в качестве вещественных доказательств.
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Комментарии
США , В мире , Эндрю Куомо , The Independent , Нью-Йорк
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