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На Ибице нашли наркотики в виде головы Трампа 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Indiana State Police/ rtvi.com
Суперсильные таблетки экстази в виде головы президента США Дональда Трампа появились на испанском курорте Ибица. Об этом пишет Daily Mail.
Подобные ярко-оранжевые таблетки в прошлом году впервые заметили на музыкальном фестивале Bestival, который ежегодно проводится на британском острове Уайт. Затем их также видели в ночных клубах Гонконга.
По данным некоммерческой организации «Петля» (The Loop), которая проводит тесты на наркотики и занимается профилактикой вреда, связанного с употреблением наркотических веществ, в таблетках экстази, которые засветились на фестивале в прошлом году, доза действующего вещества была превышена в два раза.
По мнению специалистов, экстази в виде головы Трампа производят в Амстердаме. В интернете их стоимость достигает 1,2 тысячи фунтов (95 тысяч рублей) за партию из тысячи таблеток.
Ранее в июле стало известно, что трехлетняя девочка из России съела на Ибице экстази, после чего была госпитализирована в местную больницу. Ребенка выписали только четыре дня спустя. Врачи сообщили, что ее здоровье не вызывает опасений. Сообщалось, что таблетку ребенок нашел в парке во время прогулки с матерью.
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США , В мире , Происшествия , Дональд Трамп , Гонконг
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