На Ибице нашли наркотики в виде головы Трампа

Суперсильные таблетки экстази в виде головы президента США Дональда Трампа появились на испанском курорте Ибица. Об этом пишет Daily Mail.

Подобные ярко-оранжевые таблетки в прошлом году впервые заметили на музыкальном фестивале Bestival, который ежегодно проводится на британском острове Уайт. Затем их также видели в ночных клубах Гонконга

По данным некоммерческой организации «Петля» (The Loop), которая проводит тесты на наркотики и занимается профилактикой вреда, связанного с употреблением наркотических веществ, в таблетках экстази, которые засветились на фестивале в прошлом году, доза действующего вещества была превышена в два раза.

По мнению специалистов, экстази в виде головы Трампа производят в Амстердаме. В интернете их стоимость достигает 1,2 тысячи фунтов (95 тысяч рублей) за партию из тысячи таблеток.

Ранее в июле стало известно, что трехлетняя девочка из России съела на Ибице экстази, после чего была госпитализирована в местную больницу. Ребенка выписали только четыре дня спустя. Врачи сообщили, что ее здоровье не вызывает опасений. Сообщалось, что таблетку ребенок нашел в парке во время прогулки с матерью.