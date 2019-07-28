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Лидера республиканцев в сенате США наградили хештегом «московский Митч» 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: © AP Photo / J. Scott Applewhite
Лидеру республиканского большинства в сенате США Митчу Макконнеллу досталось на выходных от журналистов и пользователей соцсетей, наградивших его хештегом #MoscowMitch (московский Митч), сообщает в воскресенье издание The Hill.
Причиной для критики стало то, что он на минувшей неделе завернул два законопроекта, связанных с вмешательством в американские выборы. Один из них предлагал использование бумажных бюллетеней для голосования, в то время как во многих штатах перешли исключительно на электронную процедуру. Второй содержал требование к кандидатам, сотрудникам их штабов и членам их семей уведомлять Федеральное бюро расследований о предложениях помощи от иностранных государств.
Обозреватель Washington Post Дана Милибанк назвала Макконнелла "российским активом", а в Twitter с подачи ведущего телеканала MSNBC Джо Скарборо разошелся хештег #MoscowMitch, пишет издание. Соцсеть наводнили кариктуры и коллажи.
На одном из них — кадр из фильма "Красная жара", где Арнольд Шварценеггер стоит в форме советского милиционера на Красной площади, только туда "вклеено" лицо Митча Макконнелла. Ему также припомнили, что российская компания "Русал" после снятия с нее американских санкций объявила об инвестициях в завод по производству алюминия в США в штате Кентукки, от которого избран сенатор.
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Комментарии
США , Законопроекты , Арнольд Шварценеггер , Митч Макконнелл , Джо Скарборо , ФБР , Сенат США , Русал , Washington Post
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