Лидеру республиканского большинства в сенате США Митчу Макконнеллу досталось на выходных от журналистов и пользователей соцсетей, наградивших его хештегом #MoscowMitch (московский Митч), сообщает в воскресенье издание The Hill.
Причиной для критики стало то, что он на минувшей неделе завернул два законопроекта, связанных с вмешательством в американские выборы. Один из них предлагал использование бумажных бюллетеней для голосования, в то время как во многих штатах перешли исключительно на электронную процедуру. Второй содержал требование к кандидатам, сотрудникам их штабов и членам их семей уведомлять Федеральное бюро расследований о предложениях помощи от иностранных государств.
Обозреватель Washington Post Дана Милибанк назвала Макконнелла "российским активом", а в Twitter с подачи ведущего телеканала MSNBC Джо Скарборо разошелся хештег #MoscowMitch, пишет издание. Соцсеть наводнили кариктуры и коллажи.
На одном из них — кадр из фильма "Красная жара", где Арнольд Шварценеггер стоит в форме советского милиционера на Красной площади, только туда "вклеено" лицо Митча Макконнелла. Ему также припомнили, что российская компания "Русал" после снятия с нее американских санкций объявила об инвестициях в завод по производству алюминия в США в штате Кентукки, от которого избран сенатор.