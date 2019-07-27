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Трамп получит бюджетные деньги на строительство стены на границе 

Lenta.ru + ещё 7 21 минуту назад
Фото: Leah Millis / Reuters
Президент США Дональд Трамп получит 2,5 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом стало известно из решения Верховного суда США, передает CNN.
Верховный суд отменил решение нижестоящего суда, который счел подобную трату бюджетных денег незаконной. Средства будут получены из фондов Пентагона.
4 июля апелляционный суд Сан-Франциско отклонил просьбу администрации президента о пересмотре блокировки средств министерства обороны для строительства пограничной стены.
В мае суд штата Калифорния наложил временный запрет на использование бюджетных средств для строительства стены, объяснив свое решение тем, что Конгресс США не предусмотрел выделение этих денег для возведения объекта. Ранее том же месяце сообщалось, что Пентагон переведет 1,5 миллиарда долларов со своих программ модернизации на строительство стены на границе с Мексикой. Ожидалось, что с помощью этих денег будут построены дополнительные 128 километров пограничного объекта.
Строительство стены на американско-мексиканской границе было одним из основных пунктов программы Трампа на президентских выборах 2016 года. Ради него он успел ввести чрезвычайное положение и перенаправить военные расходы, однако 25 мая 2019 года стало известно, что суд штата Калифорния наложил запрет на такое использование бюджетных средств Министерства обороны США.
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Комментарии1
США , Дональд Трамп , Министерство обороны , Администрация Президента РФ , Пентагон , Конгресс США , CNN , Мексика , Сан-Франциско
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