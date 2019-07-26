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Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky 

РИА Новости + ещё 9 6 часов назад
Фото: © AP Photo / Evan Agostini
Президент США Дональд Трамп после обвинений, выдвинутых в Стокгольме американскому рэперу A$AP Rocky, заявил, что разочарован действиями премьер-министра Швеции Стефана Лёвена.
Рэпер A$AP Rocky в начале июля был задержан в Стокгольме после драки. Прокурор Дэниел Сунесон в четверг заявил, что решение о предъявлении обвинений было основано, в том числе на видеокадрах, попавших в распоряжение ведомства.
"Очень разочарован, что премьер Стефан Лёвен оказался неспособным действовать. Швеция разочаровала наше афроамериканское сообщество в США… Обращайтесь с американцами справедливо!" — написал Трамп в Twitter. Он добавил, что смотрел видеозапись инцидента, на которой, по его мнению, видно, что рэпер сам подвергся нападению нарушителей порядка.
Потасовка между музыкантом, его друзьями и неизвестными молодыми людьми произошла в центре Стокгольма в начале июля. Произошедшее попало на видео, кадры были опубликованы на сайте TMZ и в официальном аккаунте музыканта в Instagram. A$AP Rocky, чье настоящее имя Раким Майерс (Rakim Mayers), утверждает, что молодые люди сами спровоцировали конфликт, и заявляет о своей невиновности. Ранее суд в Стокгольме принял решение об аресте рэпера.
Музыкант должен был выступить 10 июля в московском Парке Горького, но концерт перенесли на август, поскольку музыканта не освободили. Как сообщили организаторы, новая дата выступления рэпера будет объявлена после его освобождения.
Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп обсудил задержание рэпера с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном. По словам американского лидера, он лично готов поручиться за музыканта.
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США , Дональд Трамп , Стефан Левен , Стокгольм , Швеция
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