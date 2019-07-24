Марк Эспер стал новым главой Пентагона

Марк Эспер официально вступил в должность министра обороны США. Церемония приведения к присяге с участием президента Дональда Трампа транслировалась на сайте Белого дома.

«Никто не обладает такой квалификацией для того, чтобы руководить Пентагоном, как Марк Эспер», — подчеркнул американский лидер.

Он выразил уверенность в том, что Эспер станет великолепным министром обороны.

Кандидатуру нового главы ведомства во вторник поддержали 90 сенаторов, а против него высказались только восемь законодателей.

О назначении Эспера исполняющим обязанности министра обороны Трамп объявил в конце июня после того, как главный претендент на этот пост Патрик Шанахан взял самоотвод. Шанахан был и.о. главы Пентагона с января этого года после отставки Джеймса Мэттиса

В свою очередь Мэттис, который занимал пост министра с самого начала работы администрации президента Дональда Трампа в январе 2017 года, ушел в отставку 31 декабря прошлого года. То есть Пентагон более полугода оставался без постоянного руководителя.

Кандидатуру Эспера на должность министра обороны на постоянной основе на рассмотрение Сената внес сам президент США 15 июля этого года. По этой причине 16 июля Эспер покинул пост врио министра обороны: согласно процедуре, лицо в статусе исполняющего обязанности не может занять должность, на которую он номинируется. Американские СМИ пишут, что кандидатуру Эспера продвигал помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон , с которым они работали в администрации экс-президента Джорджа Буша-младшего , и госсекретарь США Майкл Помпео — с ним они учились в академии Вест-Пойнт.

Газета The Wall Street Journal обратила внимание, что после одобрения кандидатуры Эспера завершился самый длительный в истории Пентагона период, в течение которого ведомством руководил исполняющий обязанности министра.

Марк Эспер окончил Военную академию США, затем получил магистерскую степень государственного управления в Школе госуправления им. Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете и докторскую в области госполитики в Университете Джорджа Вашингтона

В настоящее время глава Пентагона является гражданским лицом — это традиционно для министров обороны США. Но с 1986 по 2007 годы он служил в армии и участвовал в войне в Персидском заливе в 1991 году в составе 101-й десантной дивизии. Впоследствии Эспер командовал ротой в третьем батальоне 325-го полка 82-й воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в итальянской Виченце. В 1994 году он перешел в Национальную гвардию, после чего числился в армейском резерве.

С 2002 по 2004 год он был заместителем помощника министра обороны в администрации Буша-младшего. На этом посту он отвечал за вопросы нераспространения ядерного оружия, контроля за вооружениями и международной безопасности.

Кстати, по этому поводу Эспер уже изложил свою точку зрения. 27 июня по итогам встречи глав военных ведомств НАТО он заявил, что после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США будут использовать неядерные ракеты и системы противоракетной обороны (ПРО), чтобы защититься от российских крылатых ракет.

Он заверил, что США еще остаются в рамках ДРСМД, но уже начали исследования в отношении обычных, неядерных ракет с запрещенным договором радиусом действия. Эспер пояснил, что они помогли бы Вашингтону противостоять «угрозам со стороны РФ».

В 2004-2006 годах Эспер являлся советником по национальной безопасности лидера республиканского большинства в Сенате Билла Фриста.

После этого он до 2007 года занимал пост исполнительного директора и вице-президента по обороне и международным отношениям в Ассоциации аэрокосмической промышленности — организации производителей и поставщиков гражданской, военной и деловой авиации.

В ноябре 2017 года сенат утвердил Эспера на пост министра сухопутных сил США.

Он неоднократно высказывался о политической ситуации в мире и описывал свое видение будущих вооруженных конфликтов. По его убеждению, стратегическими соперниками США в долгосрочной перспективе являются Китай и Россия. В одном из интервью он заявил: «Мы живем в эпоху конкуренции великих держав. Китай и Россия — наши главные проблемы. И поэтому мы должны быть в состоянии бороться с конфликтом высокой интенсивности против России или Китая».