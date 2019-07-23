«Вмешательство продолжается»: глава ФБР обвинил Москву

Москва продолжает попытки вмешательства в выборы в США , заявил директор ФБР Кристофер Рэй. Однако, по его словам, у ФБР достаточно ресурсов для противодействия. Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивалась в американские выборы до этого и не собирается этого делать в дальнейшем.

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что россияне по-прежнему проводят операции по вмешательству во внутренние дела Соединенных Штатов, несмотря на усилия Вашингтона по их сдерживанию перед очередными президентскими выборами, передает CNN.

«Русские очень сильно заинтересованы в том, чтобы попытаться вмешаться в наши выборы», — сказал глава ведомства на заседании судебного комитета Сената.

При этом Рэй заверил, что у ФБР есть «значительные ресурсы» для борьбы с иностранным влиянием на предстоящих выборах. Он сказал сенатору Линдси Грэму из Южной Каролины, что даже не может назвать, какие еще инструменты служба хотела бы получить от Конгресса на этом направлении.

Несколько дней назад американские СМИ сообщили о получении документов, которые свидетельствует о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получал от хакеров материалы, связанные с президентскими выборами в США.

Отмечается, что он получил их во время нескольких подозрительных встреч на территории посольства Эквадора в Лондоне. В отчетах есть данные о том, что Ассанж превратил посольство в «командный центр» и «дирижировал» рядом «разрушительных разоблачений», которые оказали сильное влияние на президентскую кампанию в 2016 году.

Как уточняется, несмотря на нахождение на территории посольства,

Ассанж встречался с россиянами и хакерами мирового уровня «в критические моменты»,

часто их встречи продолжались по несколько часов. Он также приобрел мощное компьютерное и сетевое оборудование для содействия передаче данных всего за несколько недель до того, как WikiLeaks получила материалы от россиян.

В середине нынешнего месяца Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга за якобы «вмешательство» в выборы. Подобные меры ранее содержались в так называемом законопроекте «санкций из ада» который предлагала принять группа республиканцев и демократов сената в 2018 году, передает НСН.

В этой связи российский президент Владимир Путин заявил, что не вмешивался в американские выборы до этого и не собирается это делать в дальнейшем. Об этом российский лидер сказал в интервью для нового фильма режиссера из США Оливера Стоуна «В борьбе за Украину».

«Я и тогда не вмешивался, и сейчас не хочу вмешиваться, и в будущем не собираюсь», — подчеркнул Путин.

Он напомнил, что все попытки обвинить Москву во вмешательстве в выборы закончились провалом.

Глава государства также обратил внимание, что обвинения России в попытках повлиять на выборы в Евросоюз появились прямо перед выборами в Европарламент

«Казалось, что имели место попытки заранее предложить европейцам, что именно «зловещее русское вмешательство» стало причиной низких результатов некоторых отдельных политических сил», — отметил президент России.

Москву по-прежнему пытаются демонизировать. Российский лидер добавил, что

В конце прошлого месяца американский лидер Дональд Трамп перед началом встречи с Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке попросил его не вмешиваться в выборы главы США в 2020 году.

Во время ответа на вопрос одного из журналистов, попросит ли Трамп российскую сторону не вмешиваться в предстоящие выборы, президент США повернулся к российскому лидеру и сказал: «Да, конечно, попрошу. Не вмешивайтесь в выборы, президент. Не вмешивайтесь в выборы».

Путин рассмеялся в ответ. После чего Дональд Трамп также улыбнулся и покачал головой, передает ФАН.

В свою очередь, бывший президент США Джимми Картер назвал избрание Дональда Трампа на пост нелегитимным. Картер выступал на конференции в Центре по правам человека в Вирджинии.

«Я думаю, что вмешательство, хотя еще не определено количественно, должно быть полностью расследовано. Оно бы показало, что Трамп на самом деле не выиграл выборы в 2016 году, он проиграл бы выборы», — сказал бывший глава Белого дома.

Картер отметил,

Трамп был избран, «потому что русские вмешались».

Обвинения Трампа в сговоре с Россией и «российском вмешательстве» в выборы президента США начали звучать в лагере Демократической партии США и противников Трампа практически сразу же после его победы на выборах. Москва эти обвинения отрицает.

Чтобы пролить свет на этот «заговор», Вашингтон инициировал расследование, во главе которого стоял спецпрокурор США Роберт Мюллер . Работа комиссии Мюллера продолжалась с лета 2017 года — американские правоохранители искали доказательства возможного вмешательства РФ в выборы президента США в 2016 году. В марте 2019 года Мюллер представил итоговый доклад.

В нем утверждается, что Россия вмешивалась в выборы, но доказательств сговора команды Трампа с Кремлем и российскими спецслужбами Мюллер и его подчиненные не обнаружили.

Владимир Путин одобрил итог работы комиссии Мюллера. По словам российского лидера, доклад объективен и подтверждает, что не было никакого сговора между Россией и действующей американской администрацией.

«Несмотря на всю экзотичность работы комиссии господина Мюллера, надо отдать ему должное, в целом он провел объективное разбирательство», — подчеркнул Путин.