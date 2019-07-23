Боровой попросил политического убежища в США

Боровой заявил, что в 2014 году почувствовал, что за ним следят, и обратился к «экспертам». Те объяснили, что это «установочная слежка», с помощью которой изучают его расписание.

«Если такую слежку назначили, значит вы — часть какого-то большого проекта. Это вполне может быть и убийство, и что угодно», — заявили эксперты.

По словам Борового, ему посоветовали уехать из России «побыстрее и как можно дальше», и он решил «не испытывать судьбу» и переехал в Лос-Анджелес.

Экс-депутат заявил, что «на всякий случай» попросил о политическом убежище в США. Пока прошение рассматривается, он не может посещать Россию. По его словам, запрет будет действовать пять лет.

Политик заявил, что полон сил и планирует открыть в США свой бизнес или преподавать математику.