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Боровой попросил политического убежища в США 

Рамблер + ещё 4 35 минут назад
Экс-председатель «Партии экономической свободы», председатель партии «Западный выбор», экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США. Об этом он рассказал в интервью «Голосу Америки».
Боровой заявил, что в 2014 году почувствовал, что за ним следят, и обратился к «экспертам». Те объяснили, что это «установочная слежка», с помощью которой изучают его расписание.
«Если такую слежку назначили, значит вы — часть какого-то большого проекта. Это вполне может быть и убийство, и что угодно», — заявили эксперты.
По словам Борового, ему посоветовали уехать из России «побыстрее и как можно дальше», и он решил «не испытывать судьбу» и переехал в Лос-Анджелес.
Экс-депутат заявил, что «на всякий случай» попросил о политическом убежище в США. Пока прошение рассматривается, он не может посещать Россию. По его словам, запрет будет действовать пять лет.
Политик заявил, что полон сил и планирует открыть в США свой бизнес или преподавать математику.
Комментарии464
США , Видео , Общество , Константин Боровой , Госдума , Голос Америки
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