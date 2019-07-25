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Россию уличили в помощи обоим кандидатам на выборах в США 

Lenta.ru + ещё 52 56 минут назад
Фото: globallookpress.com
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что «вмешательство» России в американские выборы 2016 года было нацелено в основном на поддержку Дональда Трампа, но в нескольких случаях — его соперницы Хиллари Клинтон, передает AP.
Своим заявлением Мюллер подтвердил первоначальные выводы следствия, изложенные в феврале прошлого года, когда, как утверждалось, были обнаружены попытки российской стороны поддерживать в социальных сетях обоих кандидатов, пишет агентство. Однако сама Клинтон утверждала, что Москва помогала только ее сопернику.
18 апреля был опубликован полный текст доклада Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Россия действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США, однако факт сговора между Трампом и Россией доказать не удалось.
С мая 2017 года Мюллер вел дело о якобы имевшем место российском вмешательстве в избирательный процесс, а также изучал связи штаба Трампа с российской стороной.
Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. По данным спецслужб, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.
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Комментарии
США , В мире , Роберт Мюллер , Хиллари Клинтон , Дональд Трамп , Демократическая партия США , ГРУ , Wikileaks
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