Трамп усомнился в способности четырёх женщин-демократов любить США

«Не верю, что эта четвёрка женщин из конгресса может любить нашу страну. Им следует извиниться перед Америкой (и Израилем) за свои чудовищные (и полные ненависти) заявления. Они разрушают Демократическую партию, но этим слабым и уязвимым личностям ни за что не разрушить нашу великую страну!» — написал он.

I don’t believe the four Congresswomen are capable of loving our Country. They should apologize to America (and Israel) for the horrible (hateful) things they have said. They are destroying the Democrat Party, but are weak & insecure people who can never destroy our great Nation!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 июля 2019 г.

Ранее Трамп раскритиковал женщин-демократов, приехавших в Соединённые Штаты и указывающих «самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством».

Президент не назвал фамилий политиков, к которым решил обратиться.

Однако его слова на свой счёт приняли четыре конгрессвумен, отстаивающие права мигрантов, — Рашида Тлаиб, Александрия Окасио-Кортес, Аянна Прессли и Ильхан Омар.

Впоследствии члены конгресса приняли резолюцию, осуждающую высказывания Трампа.