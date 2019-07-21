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Трамп усомнился в способности четырёх женщин-демократов любить США 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в своём Twitter усомнился в том, что четыре женщины, представляющие Демократическую партию страны, с которыми ранее у него возник конфликт, способны любить США.
«Не верю, что эта четвёрка женщин из конгресса может любить нашу страну. Им следует извиниться перед Америкой (и Израилем) за свои чудовищные (и полные ненависти) заявления. Они разрушают Демократическую партию, но этим слабым и уязвимым личностям ни за что не разрушить нашу великую страну!» — написал он.
Ранее Трамп раскритиковал женщин-демократов, приехавших в Соединённые Штаты и указывающих «самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством».
Президент не назвал фамилий политиков, к которым решил обратиться.
Однако его слова на свой счёт приняли четыре конгрессвумен, отстаивающие права мигрантов, — Рашида Тлаиб, Александрия Окасио-Кортес, Аянна Прессли и Ильхан Омар.
Впоследствии члены конгресса приняли резолюцию, осуждающую высказывания Трампа.
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Комментарии
США , В мире , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Израиль
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