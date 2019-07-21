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Глава Siemens назвал администрацию США «лицом расизма» 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент и гендиректор немецкой компании Siemens Джо Кэзер заявил, что администрация США становится "лицом расизма" и изоляции людей, и выразил сожаление в связи с этим.
"Меня огорчает, что самое важное политическое ведомство в мире становится лицом расизма и исключения (из общества — Прим. ред.) ", — написал Кэзер в Twitter.
Таким образом он прокомментировал статью о выступлении президента США Дональда Трампа, в ходе которого его сторонники призвали "отправить домой" конгрессвуман-мусульманку из Миннесоты Ильхан Омар, которая в детстве иммигрировала в США из Сомали.
"Я многие годы прожил в США и узнал, как никогда раньше, что такое свобода, толерантность и открытость", — добавил Кэсер.
В среду на митинге, где выступал Трамп, сторонники президента скандировали по адресу Омар, которая является известным критиком американского лидера: "Отправьте ее домой!". Сам Трамп ранее призвал Омар вернуться обратно в эту страну, если ей не нравится Америка.
Также Трамп написал в Twitter, что "прогрессивные" женщины-демократы из конгресса США, которые приехали из стран, правительства которых являются "полной катастрофой, худшими, самыми коррумпированными и неспособными во всем мире, теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством".
После этого члены Демократической партии США обрушились на Трампа с критикой.
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Комментарии
США , В мире , Джо Кэзер , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Siemens , Администрация США
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