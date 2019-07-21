Глава Siemens назвал администрацию США «лицом расизма»

"Меня огорчает, что самое важное политическое ведомство в мире становится лицом расизма и исключения (из общества — Прим. ред.) ", — написал Кэзер в Twitter.

„Send her back, send her back“ — wenn das Schule macht, müssen wir auf einmal noch Trump zurücknehmen. https://t.co/yBc5V0GpzC https://t.co/yBc5V0GpzC— Ruprecht Polenz (@polenz_r) 20 июля 2019 г.

Таким образом он прокомментировал статью о выступлении президента США Дональда Трампа , в ходе которого его сторонники призвали "отправить домой" конгрессвуман-мусульманку из Миннесоты Ильхан Омар, которая в детстве иммигрировала в США из Сомали.

"Я многие годы прожил в США и узнал, как никогда раньше, что такое свобода, толерантность и открытость", — добавил Кэсер.

В среду на митинге, где выступал Трамп, сторонники президента скандировали по адресу Омар, которая является известным критиком американского лидера: "Отправьте ее домой!". Сам Трамп ранее призвал Омар вернуться обратно в эту страну, если ей не нравится Америка.

Также Трамп написал в Twitter, что "прогрессивные" женщины-демократы из конгресса США, которые приехали из стран, правительства которых являются "полной катастрофой, худшими, самыми коррумпированными и неспособными во всем мире, теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством".