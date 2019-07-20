США нашли предлог не кормить беженцев рядом со своей базой в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри объяснил, почему его страна не собирается заботиться о беженцах, которые находятся в лагере рядом с американской базой в САР.

Джеффри спросили, почему США не снабдят беженцев в лагере Эр-Рукбан едой и лекарствами, передает ТАСС.

Он в ответ заявил, что многие беженцы хотят «вернуться в свои дома», которые находятся на территории, подконтрольной Дамаску

Спецпредставитель США заявил, что беженцы вернулись бы домой, если бы получили «содействие в перевозке», но США не позволят вынудить их «голодом сделать это». Вашингтон «оказывает давление» на Москву и Дамаск, чтобы добиться от России и Сирии гуманитарной помощи для Эр-Рукбана.

После этого Джеффри повторно спросили, почему сами США не помогут беженцам. По словам Джеффри, если США «будут кормить» беженцев, «это будет выглядеть так, будто» американцы намерены «остаться там навсегда».

Спецпредставитель США заявил, что для беженцев «могут иметься другие возможности» — на северо-востоке и северо-западе Сирии.

По его словам, США не могут «брать на себя обязательства на долгосрочной основе присутствовать в Эт-Танфе или где-либо еще в Сирии».