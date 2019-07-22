Новейшие технологии России оставили американский гиперзвук в прошлом веке

Американские военные компании Raytheon и Lockheed Martin в своем проекте перспективной гиперзвуковой ракеты хотят создать аналог российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» — полагает военный эксперт Алексей Леонков

Американская гиперзвуковая ракета не удивит Россию

При этом, у них на этом пути существуют проблемы — например, авторитетное издание Defense News сообщает, что назначенные на это лето первые испытания данного боевого комплекса перенесены на конец года из-за того, что в США не готов испытательный стенд.

Интересно, что эта гиперзвуковая ракета создается, прежде всего, для замены устаревших боеприпасов комплексов ATACMS. Данная мобильная ракетная система на гусеничной платформе была разработана в США в восьмидесятые годы. При этом, главное ее предназначение заключается в пусках баллистических ракет малой дальности (до 499 км), поэтому это событие можно связать и с выходом США из ДРСМД.

Кроме того, это ракетное средство планируется использовать и на американских РСЗО M270A1 MLRS и M142 HIMARS. Таким образом, разговор идет о перспективной американской гиперзвуковой ракете наземного базирования со значительной оперативной дальностью.

Впрочем, очевидно, что этот проект не сможет удивить российский ВПК — ведь, как отмечал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу , Россия на сегодняшний день обладает таким гиперзвуковым оружием, которое оставит не у дел любую систему ПРО США.

«Американцы пытаются здесь создать аналог нашего ОТРК типа «Искандер», причем даже по представленным Штатами снимкам видно, что эта их гиперзвуковая ракета сильно напоминает российский боевой комплекс», — констатирует Леонков.

В США этот проект назвали PrSM или Precision Strike Missile, т.е. «высокоточной ракетой». Как утверждает эксперт, Штаты создают, причем прежде всего для ATACMS, такую гиперзвуковую ракету, которая бы не уступала или даже превосходила российские аналоги.

«Американцы утверждают, что достигли здесь скорости в 3 МАХ. Это им нужно для того, чтобы на дальности в 499 километров поражать заданные цели. Все это перекликается с заявлением компании Raytheon, якобы защитившей эскиз гиперзвуковой ракеты под названием Deep Strike, которая также создается в рамках американского гиперзвукового проекта PrSM», — резюмирует Леонков.

Все такие разработки США связаны с тем, что Минобороны РФ под руководством Шойгу ушло вперед в деле гиперзвуковых ракет, в результате чего, российская армия на сегодняшний день имеет по этому направлению существенное преимущество над американцами.

«Американцы хотят создать такую ракетную систему, которая летит с гиперзвуковой скоростью и способна поражать объект противника на стратегическую глубину, т.е. именно то, что мы сегодня имеем в контексте того же ОТРК «Искандер», — заключает Леонков.

Как замечает эксперт, по этой причине данные достижения американцев можно назвать передовыми и уникальными только с очень большим трудом, поскольку они пытаются воссоздать у себя такие системы, которые сегодня уже есть на вооружении российской армии.

Американцы готовятся к полному выходу из ДРСМД

«В октябре прошлого года в США было совещание командующих штабов, в котором американцы решили все свои сверхзвуковые проекты, которые до этого велись у них для сухопутных сил, ВВС и всех других, свести в одну программу. Здесь американцы хотят соединить воедино все лучшее, что у них есть, и на основе этого создать гиперзвуковой комплекс», — констатирует Леонков.

Лучшим вариантом из того, что у американцев сегодня здесь есть, является сухопутный ракетный комплекс, из которого они хотят взять планирующую боевую часть, показавшуюся в рамках опытных испытания достаточно неплохие результаты.

«Эта ракета тогда смогла поразить цель на атолле Кваджалейн и преодолела расстояние в 3700 километров. При этом планирующая боеголовка комплекса достигла скорости в 5-6 МАХ, и это очень большой успех для США», — резюмирует Леонков.

Все это говорит нам о том, что американцы планируют получить в рамках этого проекта ракетное средство, которое выйдет далеко за пределы ограничений ДРСМД. Да, в США официально заявлено, что гиперзвуковая ракета для комплекса ATACMS будет иметь оперативный радиус в 499 километров, но это сделано из-за того, что ДРСМД еще формально окончательно не ликвидирован.

«Впрочем, в результате должна получиться универсальная ракета, которая будет иметь двухступенчатый характер, и ставиться на носители морского, авиационного и сухопутного базирования, т.е. иметь базовый для США характер», — заключает эксперт.

Он отмечает, что первая степень должна будет придать этому ракетному комплексу гиперзвуковую скорость, а вторая заниматься непосредственной задачей поражения заданных целей. Это и есть общая концепция гиперзвуковой ракеты PrSM.

«При этом, если брать наземный вариант, то он должен будет работать на дальности до 5-7 тысяч километров. Они еще хотят создать головную систему, которая сможет на гиперзвуковой скорости огибать рельеф местности, но пока у американцев не решены вопросы, связанные с управлением такими системами. Для этого еще нужно разработать некий искусственный интеллект, который будет управлять данными комплексами на всех этапах гиперзвукового полета», — констатирует Леонков.

Современные американские системы управления пока приводят к провалам на испытаниях гиперзвуковых ракет. Это говорит о том, что США находятся на той стадии штурма гиперзвука, который у нас был еще во времена Советского Союза.