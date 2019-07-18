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Турция лишится девяти миллиардов долларов инвестиций без программы F-35 

РИА Новости + ещё 10 35 минут назад
Фото: CC BY 2.0 / Ronnie Macdonald / LM F-35A Lightning
Турция недополучит в результате решения администрации США прекратить сотрудничество с этой страной по программе F-35 из-за закупки ей российских С-400 около 9 миллиардов долларов инвестиций, заявила в среду в ходе пресс-конференции замминистра обороны США по закупкам Эллен Лорд.
"Турция, очевидно и, к сожалению, потеряет рабочие места и некоторые экономические возможности. Она недополучит 9 миллиардов долларов в доле средств, которые должны были быть направлены ей в рамках программы кооперации по программе F-35. Турция имела возможность производить более 900 деталей для F-35 и была получателем 9 миллиардов долларов в рамках кооперации с турецкими производителями", — подчеркнула она.
Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались12 июля. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, установка ЗРК завершится в апреле 2020 года. США грозят Турции санкциями за покупку С-400.
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.
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Комментарии
США , Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , Администрация США , Турция
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