Пентагон будет защищать «Зону 51» от штурма охотников на пришельцев

Американские ВВС готовы защищать военную базу «Зона 51», если ее действительно будут штурмовать. Об этом заявили в Пентагоне на фоне увеличивающегося с каждым днем числа желающих присоединиться к «штурму» военной базы, на которой, по слухам, могут быть доказательства существования инопланетян или даже сами пришельцы.

Представитель ВВС США Лора Макэндрюс предупредила миллионную компанию охотников за инопланетянами, готовящих штурм военной базы «Зона 51» в Неваде , что американские военные будут защищать этот объект.

Она напомнила в комментарии газете The Washington Post, что база является действующим полигоном.

«Мы не рекомендуем никому пытаться проникнуть в район, где мы обучаем американские вооруженные силы», — подчеркнула Макэндрюс, добавив, что ВВС США всегда готовы защищать страну и ее собственность.

Уже более 1,2 млн человек записались в фейсбуке на «штурм» военного объекта, и более 1 млн написали, что «интересуются» этим мероприятием.

Заявленная цель — подтвердить распространенную легенду, что на базе хранятся свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами инопланетяне.

Мероприятие запланировано на 20 сентября. Его назвали «Штурм „Зона 51“. Они не смогут нас всех остановить». Судя по описанию на странице, пользователям предлагают встретиться в туристическом центре рядом с базой и зайти на объект.

«Если мы побежим, то сможем двигаться быстрее их пуль. Давайте посмотрим на пришельцев», — призывают организаторы.

Многие пользователи всерьез увлеклись такой идеей и даже разработали собственные планы захвата базы. Впрочем, по сети гуляет и много мемов на эту тему. Например, один из пользователей предложил раздразнить «сопротивление», бросая в них камешки.

«Мы не хотим причинять им боль, мы просто хотим их достаточно раздразнить», — написал он.

Некоторые комментаторы опять же восприняли такую идею всерьез, но с настороженностью: они предположили, что всех посетителей базы расстреляют на месте.

Зато сами организаторы «штурма» поспешили откреститься от провокационной задумки.

«P. S. Привет, правительство США, это шутка, и я на самом деле не собираюсь реализовывать этот план. Я просто подумал, что это будет смешно и послужит поводом к знакомству с несколькими хорошими людьми в интернете. Я не несу ответственности, если люди решат штурмовать "Зону 51"», — написал модератор группы Джексон Барнс.

Впрочем, в Пентагоне все же решили предостеречь любопытную публику от подобных действий. Выступая на брифинге, Лора Макэндрюс отметила, что в ведомстве знают о подготовке такого мероприятия в соцсети. На вопрос, как власти отреагируют на ярых приверженцев «штурма», которые могут попытаться его реализовать, она сказала, что не может назвать конкретные планы или описать процедуру поддержания безопасности на базе.

Впрочем, представитель американских ВВС все же сделала предупреждение тем, кто на самом деле хочет попытать счастье и проникнуть на объект.

По ее словам, американские военные готовы защищать базу.

«Зона 51» уже на протяжении многих лет ассоциируется в общественном сознании с конспирологическими теориями о внеземных формах жизни. В фильме 1996 года «День независимости» база представлена как лаборатория для экспериментов над инопланетянами. При этом настоящее ее назначение неизвестно.

Власти США только в 2013 году признали существование этой базы, сейчас это хорошо охраняемый объект.

Кстати, Соединенные Штаты довольно много внимания уделяют вопросам изучения внеземных цивилизаций. В июне издание Politico сообщило, что американские сенаторы провели закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО). Представители ВМС проинформировали их о встречах пилотов США с объектами в небе, которые им не удалось распознать. Представитель сенатора Марка Уорнера , вице-президента комитета по разведке, подтвердила, что в конгрессе серьезно исследуют этот вопрос.

В конце мая руководитель секретной программы AATIP, созданной Пентагоном для наблюдения за НЛО, Луис Элизондо обнародовал часть результатов этих поисков, сообщал интернет-портал Live Science.

«Конечно же, мы не нашли пришельцев. С другой стороны, те объекты, за которыми мы наблюдали, двигались с перегрузками, которые в 400-500 раз превышали ускорение свободного падения.

У них не было двигателей или даже крыльев, и на них, как нам показалось, не действовало притяжение Земли», — рассказал бывший специалист спецслужб.

Месяцем ранее телеканал CNN сообщил, что ВМС США разрабатывают форму отчетности для пилотов, заметивших НЛО. Новая директива, по данным СМИ, позволит систематизировать сбор и анализ информации о необъяснимых явлениях.

Представитель ВМС пояснил, что военные не говорят о контактах с инопланетянами, но в последние годы нередко поступала информация о случаях вторжения неопознанных самолетов в воздушное пространство Соединенных Штатов.

«В целях безопасности ВМС и ВВС США расследуют каждый из этих случаев», — сказал собеседник телеканала.

В Politico обратили внимание, что в отчетах будет использоваться термин не «неопознанный летающий объект» (UFO), а «необъяснимое воздушное явление» (UAP).

По мнению собеседника издания, новая система предоставит возможность проанализировать весь имеющийся объем информации по данному вопросу.