Вашингтон желает сохранить отношения с Москвой и расширить области сотрудничества в глобальном масштабе, заявил замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл во время визита в Молдавию.
«Мы впервые за два года возобновили наш политический диалог с заместителем министра иностранных дел Рябковым», — отметил он в интервью телеканалу TV8.
По словам американского дипломата, США намерены продолжать вести переговоры о борьбе с терроризмом.
Ранее в Госдепе сообщили, что замгоссекретаря США Джон Салливан встретится с замглавы российского МИД Сергеем Рябковым в Женеве 17—18 июля.