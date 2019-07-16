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В Госдепе выступили за сохранение отношений США и России 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
Фото: Reuters
Вашингтон желает сохранить отношения с Москвой и расширить области сотрудничества в глобальном масштабе, заявил замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл во время визита в Молдавию.
«Мы впервые за два года возобновили наш политический диалог с заместителем министра иностранных дел Рябковым», — отметил он в интервью телеканалу TV8.
По словам американского дипломата, США намерены продолжать вести переговоры о борьбе с терроризмом.
Ранее в Госдепе сообщили, что замгоссекретаря США Джон Салливан встретится с замглавы российского МИД Сергеем Рябковым в Женеве 17—18 июля.
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США , Политика , Сергей Рябков , Джон Салливан , Дэвид Хейл , МИД , Госдеп США , Молдова , Москва
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