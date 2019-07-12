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Трамп заявил о недоверии к криптовалютам 

РИА Новости + ещё 4 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он не сторонник криптовалют, и рекомендовал компании Facebook и другим эмитентам криптовалют получить банковские лицензии и работать в рамках банковского регулирования.
"Я не поклонник биткойна и других криптовалют, это не деньги, и их стоимость очень волатильна и держится на воздухе… Если Facebook и другие компании хотят стать банком, то они должны запрашивать новую банковскую лицензию и становиться объектом всего банковского законодательства, как другие банки", — написал он в пятницу в своем Twitter.
По мнению американского президента, криптовалюты без регулирования способствуют незаконным операциям, в том числе в сфере наркоторговли.
"У нас есть только одна настоящая валюта в США, и она крепка, как никогда, стабильная и надежная. Более того, это самая доминирующая валюта в мире и она всегда будет такой. Называется она доллар Соединённых Штатов!" — добавил Трамп.
Libra — криптовалюта, которая разрабатывается и управляется швейцарским фондом и консорциумом компаний во главе с Facebook. По данным СМИ, продукт уже получил поддержку Visa, Mastercard, PayPal, Uber, eBay, Farfetch и других компаний. Ожидается, что запуск Libra на глобальном уровне пройдёт в первом квартале 2020 года, в конце 2019 года начнётся тестирование.
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США , В мире , Конфликты , Дональд Трамп , PayPal , Visa , eBay , РИА Новости
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