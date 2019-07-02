Что дал Трамп Польше против России

Визит президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон состоялся уже более недели назад, но в польских СМИ и польском истеблишменте до сих пор не спадает ажиотаж.

Подписанная в ходе поездки декларация об оборонном сотрудничестве в сфере присутствия Вооруженных сил США на территории Польши воспринимается в стране как очень важное, чуть ли не эпохальное событие.

Ведь для польской стороны Соединенные Штаты являются главным стратегическим партнером, который обеспечивает безопасность и оборону Речи Посполитой. И находясь под опекой своего сюзерена президенту Дуде можно безбоязненно делать бравурные заявления о том, что у Польши «больше смелости и храбрости» по сравнению с Россией

Обозреватель «Ридуса» разбирался с помощью экспертов, причем здесь Россия.

Именно Россия и была обвинена в том, что Варшаве приходится искать защиты и покровительства в Вашингтоне. Так комментируя достигнутые соглашения, Анджей Дуда заявил, что это Российская Федерация спровоцировала Польшу на ответные меры, потому что постоянно «довооружала Калининградскую область ».

Своего президента поддержал и глава Бюро национальной безопасности Павел Солох , отметивший, что американское присутствие является «результатом агрессивной российской политики». Позже министр обороны Мариуш Блащак также назвал действия Польши реакцией на агрессивную политику России, доказательством которой, с его точки зрения, являются «нападения на Грузию Украину и превращение Калининградской области в милитаризованную зону».

В то же время, как полагает аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев , несмотря на шумиху в Польше, этот визит не вызвал в России никакого особого внимания, так как заключенные соглашения совершенно незначительно (всего на тысячу человек) увеличивают присутствие американцев в Польше.

По мнению аналитика, Россия сейчас обращает внимание на более существенные действия США по своему военному усилению, которые никак не связаны с Польшей.

— Происходит модернизация межконтинентальных баллистических ракет. Дональд Трамп во время избирательной кампании опирался на военно-промышленные элиты, он обещал модернизировать ядерный потенциал США и активнее пользоваться вооруженными силами. Россию беспокоит гонка вооружений, беспокоит оснащение межконтинентальных баллистических ракет ядерными боеголовками малой мощности, что, несомненно, снижает порог применения ядерных средств. Эти направления вызывают куда большие опасения, чем польско-американское военное сотрудничество и попытки Польши занять место региональной державы, — отметил в комментарии «Ридусу» эксперт.

«Большой успех Польши и паника в России»

Тем не менее, итоги визита с большим оптимизмом были восприняты в проправительственных и консервативных польских изданиях.

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В другом материале этого издания под заголовком «Исполнен прогноз Stratfor» журналист Томаш Сакевич напоминает, что аналитик Джордж Фридман еще в 2009 году предвидел «рост имперской политики России», который вызовет большую вовлеченность США в Центральную Европу. В частности в книге Фридмана «Следующие 100 лет: Прогноз событий XXI века» говорится, что это приведет к образованию «польской региональной державы».

— Россия более экспансивна, и с начала войны на Украине американцы возвращаются в Европу — туда, где их доброжелательно принимают, то есть в основном в Польшу. Фридман предсказал, что возвращение США будет связано с огромным экономическим и технологическим развитием Польши. И так происходит. Американцы поддерживают те элиты, которые гарантируют развитие нашей страны, потому что хотят иметь сильного партнера, продают нам сжиженный газ, самые современные самолеты и намерены инвестировать в атомные технологии, — пишет Сакевич.

Кроме того по мнению Сакевича покупка истребителей F-35 даст преимущество над Россией:

— Мы купим версию с коротким взлетом. Это устроит противнику сюрприз новыми технологиями. Самолеты F-35 дают преимущество над Россией. Россияне не могут производить такие самолеты, — отметил он в интервью «Польскому радио».

Обозреватель wPolityce. pl Мацей Павлицкий назвал произошедшее «стратегическим и далеко идущим решением, которое многое меняет». При этом журналист следующим образом прокомментировал подписанный с США меморандум о сотрудничестве в области атомной энергетики:

— Что касается ядерной программы, Польша, как один из лидеров Европы, должна иметь такую программу, вместе с программой ядерного оружия. Страна, которая неоднократно становилась точкой воспламенения, потому что была слишком слаба, теперь должна быть сильной. Если Россия репетирует ядерный удар по Варшаве, то пусть не удивляется, когда Польша будет репетировать вариант атаки на Москву , — заявил он.

В таком же духе высказался и евродепутат от ПИС экс-глава МИДа Польши Витольд Ващиковский

— Сегодня мы имеет брутальную Россию, которая вместе с Беларусью в компьютерных симуляциях отрабатывает ядерное нападение на Варшаву, поэтому мы не можем быть беззащитными, мы не можем спокойно на это смотреть, — подчеркнул он.

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Журналист Ежи Таргальский полагает, что соглашение с США усилит безопасность Польши и Россия отреагирует на изменившийся баланс сил:

— Россия, безусловно, начнет угрожать. Можно ожидать завоза ракет Искандер в Калининградскую область, которые и так уже давно нацелены на Польшу, — сказал он в интервью «Польскому радио».

Журналист Rzeczpospolita Марек Козубал констатирует, что Польша теперь становиться «ушами и глазами» НАТО и «в случае агрессии Россия утратит преимущество внезапности». Таким образом, по его мнению, страна обезопасит себя о того, что произошло с ней 17 сентября 1939 года.

Оценка от экс-главкома сухопутных войск

Впрочем, далеко не все в Польше разделяют подобный оптимизм в отношении итогов встречи Дуды с Трампом. Бывший главнокомандующий сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак оценил их как «важные перемены».

— Успех был бы тогда, если бы разместили потенциал оперативных войск в размере дивизии. Но будет 1000 дополнительных военнослужащих США в Польше, — заявил он в интервью популярному изданию Onet. pl.

Кроме этого генерал полагает, что размещение в Польше эскадрильи американских беспилотников MQ-9 не принесет нужного эффекта:

— (…) Что это даст? Американцы так следили за россиянами, что даже не отследили агрессию на Украину в 2014 году. Где были тогда американские спутники? На примере Крыма и предыдущей войны в Грузии, я не верю в американскую разведку. Она не в состоянии чем-либо удивить противника, — добавил он.

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По мнению Скшипчака, Москва, в качестве ответной меры вряд ли пойдет на перемещение своих воинских подразделений на территорию Беларуси, однако по его словам новые польско-американские соглашения приведут к росту международной напряженности:

— Напряженность будет нарастать. Заявления обоих президентов являются однозначными — это решение, направленное против России. Никто в мире не видит это иначе. Что тогда будет делать Москва? Создать политический хаос, — заключил он.

При этом генерал критически отнесся к идее покупки истребителей F-35, заметив, что в бюджете страны на данный момент нет денег для их приобретения, и думать об этом можно будет в лучшем случае в следующем году. Кроме того он обратил внимание на тот факт, что данные самолеты не имеют пока полной боевой готовности из-за технических проблем над решением которых американцы еще только работают.

Слова Скшипчака по поводу американских истребителей в свою очередь «Ридусу» прокомментировал представитель польской партии «Смена» Конрад Ренкас:

— F-35-это наступательное оружие, предназначенное для возможного нападения на российскую армию, находящуюся в Калининградской области или на Беларусь. Излишне говорить, что с чисто польской точки зрения — обе такие операции означали бы национальное самоубийство, — заключил польский политик.

Польское Радио — Д-р Ежи Таргальский: наша безопасность будет усилена

«На коленях перед Вашингтоном»

Резкой критике итоги визита подвергли некоторые независимые и правые польские журналисты. Так популярный журналист Станислав Михалькевич в беседе с изданием PCh24. pl выразил опасение, что в будущем отношения между США и Россией могут измениться в лучшую сторону, и это может иметь негативные последствия для Польши. На вопрос издания «когда у США будут прекрасные отношения с Россией» он ответил следующим образом:

— Тогда, когда конфликт между США и Китаем обострится. Тогда американцам понадобится хотя бы российский нейтралитет, за который Россия попросит ей заплатить. И вот вопрос: чем американцы ей заплатят? Ответ прост: тем же, чем заплатили Сталину в Ялте в 1945 году, то есть Польшей, — резюмировал он.

Михалькевич негативно оценил польско-американскую встречу в Вашингтоне:

— Американцы имеют в Польше свои интересы и хотят, чтобы наша несчастная страна предоставила им свою территорию для нужд геополитических игр, чтобы Польша покупала в США оружие, газ и исполняла все прихоти еврейского лобби из США. И наши любимые лидеры это делают, — подытожил он.

В свою очередь журналист Витольд Гадовский полагает, что в нынешней ситуации альянс Польши с США является оптимальным, тем не менее, с его точки зрения, подписанные в среду президентами Дудой и Трампом соглашения, являются компрометацией польских властей и свидетельствуют об их «постколониальном мышлении».

— Если мы не освободимся от постколониальных цепей, то к нам всегда будут так относиться. Чтобы это сделать мы должны, таки, взяться за работу и выстроить элиту, которая осознает собственную ценность и осознает ценности Польши. Такой элиты у нас нет! Вместо этого у нас есть группа людей, которые могут только падать на колени и умолять. Разница между нынешней элитой и той из ПНР состоит только в том, что те становились на колени перед Москвой, а эти перед Вашингтоном и Брюсселем, — подчеркнул он.

Однако наиболее жестко итоги саммита в Вашингтоне раскритиковал журналист Лукаш Пежина в статье под заголовком «Расслабьтесь это только туризм, или Дуда ни с чем выходит от Трампа», опубликованной на портале PNP24. pl:

— Вместо безвизового режима (полякам в отличие от граждан других стран Шенгенской зоны необходима виза для поездки в США — прим) мы имеем дополнительную тысячу американских военнослужащих в Польше. Благодаря им, здесь родится больше шоколадных детей, но на безопасность страны их присутствие не повлияет, — пишет польский журналист.

PCh24. pl — Михалькевич, Гадовский, Хога о соглашении Дуда-Трампа: ну и проявился польский постколониализм

Лукаш Пежина обращает внимание на тот факт, что во время встречи Дуды с Трампом над Белым домом пролетели два самолета F-35, и это в ряде польских СМИ было воспринято в качестве знака особого уважения проявленного в отношении гостя из Польши. Но он оценил этот жест несколько иначе:

— (…) это, скорее, печальное доказательство того, что лидер из Польши был потрактован в качестве белого негра, к встрече которого вместо конкретики готовится показ фейерверков. Или — скажем более политкорректно — в качестве туриста, который прилетел туда только чтобы что-то посмотреть и послушать, а не что-либо сделать, — подчеркнул он.

Отдельно журналист остановился и на финансовой стороне польско-американского сотрудничества:

— Визит Дуды ясно подтверждает, что в вопросах безопасности мы можем рассчитывать только на себя. Зато американцы отлично на нас заработают, это касается как самолетов, так и газа. Трамп ведь похвалил поляков, что платят отлично, лучше, чем немцы. Может быть, мы можем себе позволить, а немцы нет… — с иронией резюмировал он.

Русофобия как фактор польской экономики

В то же время представитель польских левых националистов Конрад Ренкас в интервью «Ридусу» отметил, что американцы могут так зарабатывать на Польше только благодаря русофобии, которая с его точки зрения специально навязана полякам извне и внедрена в III Речь Посполитую ради чужих интересов и выгод.

— А каких? Это очень легко посчитать, особенно в таких случаях, как визит президента Дуды в Вашингтон. Словно самовоспроизводящийся финансовый комбайн: была создана парадигма «российской угрозы для Польши» только для того, чтобы оправдать миллиарды долларов расходов польского бюджета на американское вооружение, содержание американских войск в Европе, американский газ или импортируемую от арабских вассалов США нефть, — заявил он.

PCh24.pl — Михалькевич, Гадовский, Хога о соглашении Дуда-Трампа: ну и проявился польский постколониализм

По мнению эксперта эти затраты ложатся на Польшу тяжелым бременем, потому что при этом страна не имеет никакой внутренней самостоятельной экономической силы, являясь на протяжении последних трех десятилетий придатком немецкой экономики, для которой выполняет роль неквалифицированной и низкооплачиваемой рабочей силы. Принимая во внимание также почти полную потерю контроля над банковским сектором в Польше — это означает, что поляки не имеют инструментов формирования своей экономической политики, и остается им только платить по счетам.

Таким образом, по словам Ренкаса, русофобия является самым важным фактором польской экономики — определяющим направление и размеры бюджетных расходов:

— Она является также политической доминантой, а точнее пропагандистской — все главные партии взаимно выдумывают себе «русских агентов», обсуждая из-за кого Путин чаще «открывает шампанское» и т. д. Заканчивается это также моральном шантажом, делающим невозможным какую-либо дискуссию по поводу целесообразности принятых решений и понесенных затрат, — подчеркнул он.

В то же время, с точки зрения эксперта, покупки американского вооружения в действительности не имеют никакого отношения к польской оборонной политике. Ренкас считает, что польские вооруженные силы должны иметь современное, а значит, и дорогое вооружение — но оно должно быть связано с реальными вызовами:

— Между тем реальные угрозы безопасности польского государства сегодня не связаны ни со страхами и фобиями прибалтийских республик (постепенно вымирающих и обреченных на раздел между Польшей и Россией), ни с имперскими интересами США на Ближнем Востоке. Польские войска должны быть готовы к вооруженному вмешательству для защиты интересов польского меньшинства в Литве (постоянной угрозой для которого является шовинистическая политика правительства в Вильнюсе) и, прежде всего, к действиям в пределах польских Кресов, в настоящее время находящихся в границах распадающегося украинского государства, — констатировал он.

Конец «медового месяца»

По мнению политического аналитика Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгения Валяева романтический этап польско-американских отношений уже подходит к своему концу.

Визит Дуды в Вашингтон показал, что за американское внимание нужно платить. Дональд Трамп не является тем политиком, который радуется самим фактам распространения американских баз по всему миру. Дональд Трамп умеет считать деньги, он подходит к этому процессу как к бизнесу. Он не делает одолжение Польше и увеличивает американский военный контингент в этой стране, а продает Польше это присутствие. Цена этой сделки — очень дорогая. Польша будет закупать сжиженный газ, будет закупать американское оружие и американские самолеты, — заявил Евгений Валяев «Ридусу».

По словам аналитика, Дональд Трамп после визита Дуды в Вашингтон заключил очередную выгодную сделку, но польский лидер при этом попал в ловушку, в которую тот загнал себя сам, слишком рассчитывая на американское покровительство. И само главное, что теперь Анджей Дуда уже не сможет отыграть этот процесс назад, иначе он и партия «Право и справедливость» получат падение рейтингов.

Также Валяев обращает внимание, что Варшава во всех этих раскладах не учитывает несколько важных непостоянных, а именно — смену конъюнктуры в Вашингтоне по этим направлениям, а также возможный уход Дональда Трампа с поста президента:

— До Трампа американские лидеры не уделяли такого большого внимания Польше. Можно предполагать, что Варшава потеряет свой статус американского фаворита при новой администрации в Вашингтоне. Это может привести к пересмотру ранее заключенных сделок. Можно вспомнить, например, как Дональд Трамп отменил очень многие сделки и соглашения, которые до него заключал Барак Обама , — сказал он.

Кроме того с точки зрения эксперта в настоящее время торговая и технологическая война с Китаем выходит на первый план в американской внешней политике, и, поэтому не стоит недооценивать возможность изменения поведения США в Европе:

— Вполне вероятно, что все больше сил и внимания будет сосредотачиваться именно на этом направлении. Речь идет и о возможном изменении отношения к Москве. Антироссийские санкции со стороны Вашингтона толкают Москву к усилению взаимодействия с Китаем. Такой сильный союз не выгоден Вашингтону, у них может появиться идея остановить охлаждение отношений с Москвой. В таком случае польский газотранспортный хаб не будет получать огромные объемы, да и американское военное присутствие не будет увеличиться. В таком положении Польша останется лишь с дорогим газом и высокой ценой за американское военное присутствие на своей территории, — заключил он.