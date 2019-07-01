Эндрю Ян: Россия «ржет до колик» над Америкой (Breitbart, США)

В четверг в ходе первых президентских дебатов кандидат от Демократический партии Эндрю Ян заявил, что Россия «ржет до колик» над США . По его мнению, России — крупнейшая геополитическая угроза для Америки, а русские «успешно взламывали нашу демократию», и именно поэтому смеются над американцами.

Яна (Andrew Yang) спросили, не беспокоит ли его, что Китай крадет технологии и отнимает рабочие места, и поинтересовались, как он намерен этому противостоять. Однако вместо прямого ответа Ян предпочел высказаться насчет России — предположив, что русские смеются над американцами, — и только потом перешел к ответу на вопрос о Китае.

«Я бы сказал, что наша крупнейшая геополитическая угроза — это Россия. Они успешно взламывали нашу демократию, — заявил Ян. — Русские ржут над нами до колик уже пару лет».

«Мы должны сосредоточиться на этом, прежде всего, и только потом заниматься другими угрозами», — заявил Ян.

«Теперь насчет Китая. Да, они незаконно копируют нашу интеллектуальную собственность, и это огромная проблема, — сказал Ян, переходя к заданному вопросу. — Но пошлины и торговая война наказывают лишь предприятия, производителей и рабочих, причем с обеих сторон».

Ян вспомнил, как один фермер из Айовы жаловался, что шесть лет пытался наладить отношения с китайскими партнерами, но сейчас они бесповоротно испорчены.

«От этого не выиграли ни американские рабочие, ни простые китайцы, — заверил бизнесмен. — Вместо этого вакуум заполнила Юго-Восточная Азия и другие производители».

Ян призвал положить конец «китайским правонарушениям в торговых отношениях», но отметил, что пошлины и торговая война — «ошибочный путь».

Комментарии читателей:

Roydenoral

Ян — китаец? Ну, ничего другого я от него и не ждал. Послушай этих большевиков, все зло — от Америки.

Clint Culwell

Послушал я этого Яна какое-то время, а потом вспомнил, что он — демократ. И тут же бросил.

Bid Daddy

Ян прав. Наши враги действительно над нами насмехаются: ведь половина нашего населения хочет уничтожить всё то, на чем США стоят. Еще руки потирают: «Вот здорово, обойдемся без единого выстрела».

Phillip Davis

Нельзя винить парня, что не ответил на вопрос о Китае. Он же демократ, что с него взять! А демократы последние три года только Россией и бредят.

Rico4900

Ага, им смешно, что у нас рост ВВП в 3% с гаком, самый низкий уровень безработицы за много десятилетий, растут зарплаты и инвестиции, рынки на высоте, инфляция ниже 2%, а армия модернизируется. Обхохочешься.

MarcusMidnite

Русские смеются, что президента американцы будут выбирать из таких кретинов. Боже, спаси нас.

Breitbart, США