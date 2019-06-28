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Президент США Дональд Трамп «указал» место премьеру Испании 

360tv.ru + ещё 4 59 минут назад
Фото: REUTERS/Joshua Roberts
Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес на саммите стран «Большой двадцатки» (G20) в Осаке попытался заговорить с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщило издание El Mundo, тот в ответ указал ему на кресло.
Санчес поздоровался с Трампом, но продолжить разговор не смог. Правительственные источники утверждают, что американский президент сказал Санчесу, что у него «хорошее кресло». Якобы Трамп добавил, что очень любит Испанию. Источники в испанской делегации сообщили, что жест президент США был шуткой, а не приказом сесть.
Издание отмечает, что испанский политик нашел более теплый прием у наследного принца Саудовской Аравии Мохамеда ибн Салмана, который сердечно его поприветствовал и пожал руку.
В мае 2017 года Дональд Трамп на саммите НАИО в Брюсселе отодвинул в сторону премьера Черногории Душко Марковича, когда представители стран-членов альянса готовились сделать общее фото.
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Комментарии
США , В мире , Европа , Педро Санчес , Дональд Трамп , Испания , Осака
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