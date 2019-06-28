Президент США Дональд Трамп «указал» место премьеру Испании

Санчес поздоровался с Трампом, но продолжить разговор не смог. Правительственные источники утверждают, что американский президент сказал Санчесу, что у него «хорошее кресло». Якобы Трамп добавил, что очень любит Испанию. Источники в испанской делегации сообщили, что жест президент США был шуткой, а не приказом сесть.

Издание отмечает, что испанский политик нашел более теплый прием у наследного принца Саудовской Аравии Мохамеда ибн Салмана, который сердечно его поприветствовал и пожал руку.

В мае 2017 года Дональд Трамп на саммите НАИО в Брюсселе отодвинул в сторону премьера Черногории Душко Марковича, когда представители стран-членов альянса готовились сделать общее фото.