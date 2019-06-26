Финляндия отдала россиянку США

Гражданка России Мира Тэрада, задержанная в Финляндии по запросу американских властей, экстрадирована в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доверенное лицо россиянки Яли Райту.

Мира Тэрада была задержана 15 декабря 2018 года в аэропорту финского города Вантаа во время следования транзитом из Санкт-Петербурга в Испанию. Власти США обвиняют Тэраду в том, что в период проживания в США с 2013-го по 2016 год она нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. Свою вину россиянка отрицает.

В мае Верховный суд Финляндии дал согласие на экстрадицию Миры Тэрады и передал решение Минюсту для принятия окончательного решения.