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Финляндия отдала россиянку США 

Рамблер + ещё 3 19 минут назад
Фото: globallookpress.com
Гражданка России Мира Тэрада, задержанная в Финляндии по запросу американских властей, экстрадирована в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доверенное лицо россиянки Яли Райту.
В Финляндии задержали россиянку по запросу США 
Мира Тэрада была задержана 15 декабря 2018 года в аэропорту финского города Вантаа во время следования транзитом из Санкт-Петербурга в Испанию. Власти США обвиняют Тэраду в том, что в период проживания в США с 2013-го по 2016 год она нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. Свою вину россиянка отрицает.
В мае Верховный суд Финляндии дал согласие на экстрадицию Миры Тэрады и передал решение Минюсту для принятия окончательного решения.
США , Происшествия , Финляндия
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