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SZ: Трампа погубит его самонадеянность 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: EPA/Richard Ellis
Американский президент Дональд Трамп презирает дипломатию, как пишет Die Suddeutsche Zeitung. Он хочет заключения "крупной сделки" любой ценой, но с Ираном и КНДР у него нет таких шансов. Маловероятно, что к концу своего президентского срока лидеру удастся добиться успехов на переговорах и достичь подобного соглашения. Для этого есть несколько причин, которые связаны с историей, идеологией династии Ким Чен Ына и Ирана, характером президента США, резким стилем и дисфункциональностью его правительства.
Отмечается, что дело осложняется какофонией посланий из Вашингтона: Трамп часто говорит не то, что госсекретарь США или его советники, а мнение президента может меняться от твита к твиту. Лидер может считать свою непредсказуемость сильной стороной, но на самом деле его порывистость является главным препятствием на переговорах с КНДР или Ираном. Кроме того, ему не приходит в голову привлечь к переговорам с Пхеньяном и Тегераном Россию, Китай, Европу или соседние страны. Ему противны такие многосторонние форматы или сама идея о том, чтобы двигаться друг другу на встречу маленькими шагами. Он хочет всего и сразу.
Как пишет газета, при таком подходе "большая сделка" Трампа с Северной Кореей и Ираном, вероятно, не будет заключена из-за его презрения к деталям, недостатка интуиции и "грандиозной самонадеянности".
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Комментарии
США , В мире , Чен Ким , Дональд Трамп , Иран , КНДР
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