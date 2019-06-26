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Шеф протокола Трампа покинул пост в преддверии саммита G20 

News.ru 40 минут назад
Фото: globallookpress.com
Незадолго до саммита «большой двадцатки» в Осаке от службы отстранён шеф протокола президента США Дональда Трампа Шон Лоулер.
Как сообщает NBC, против Лоулера ведётся расследование в связи с «дискриминацией и угрозами». Отмечается, что он пока не уволен, однако источники телеканала в администрации президента уверены, что он не вернётся на работу.
На саммите G20 Трампа будет сопровождать помощник шефа протокола Мэри-Кейт Фишер.
Как писал News.ru, на саммите в Японии американский лидер встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Они планируют обсудить Иран, Украину, контроль над вооружениями и ряд других тем.
Саммит «большой двадцатки» состоится 28–29 июня в Осаке.
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США , В мире , Дональд Трамп , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , Осака
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