Трампу стала в тягость защита Японии

Трамп отметил, что США по договору приняли на себя обязательство защищать Японию, а вот Япония не обязана вставать на защиту США, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Кроме того, американскому президенту не нравится перенос военной базы США на Окинаве, который Трамп считает захватом земель. Он хочет получить компенсацию.

Bloomberg полагает, что отказ США от договора создаст угрозу для архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Токио придется искать новые способы обеспечить свою безопасность, что может спровоцировать гонку вооружений.

В Белом доме считают, что Трамп вряд ли откажется от договора, заключенного в 1960 году.