Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео

Роберт Де Ниро снялся в ролике, направленном против России и Дональда Трампа. Видео опубликовано в Twitter. Ему составили компанию актеры Мартин Шин, Лоуренс Фишборн, София Буш, писатель Стивен Кинг, режиссер Роберт Райнер и другие.
Знаменитости говорят в кадре, что российское правительство два года назад «совершило атаку на демократию США» и провернуло «тайную операцию, чтобы помочь Трампу стать президентом».
При этом они ссылаются на доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, хотя в нем говорится прямо противоположное — сговора между Трампом и Россией не было. Представители творческого бомонда заявили, что намерены привлечь президента США к ответственности.
Минувшей весной спецпрокурор Роберт Мюллер обнародовал итоги расследования о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 году и «сговоре» команды Трампа с Кремлем. Мюллер решил, что Москва вмешивалась в выборы, но Трамп не сговаривался с Россией.
В Кремле заявили, что спецпрокурор не представил аргументов о вмешательстве РФ в выборы.
Американцы скептически относятся к версии о вмешательстве России в выборы и видят в ней попытку либералов свергнуть Трампа.
«Трамп победил, и вы, либероиды, ничего не сможете с этим сделать!» — написал один из американцев в комментариях к видео с Де Ниро.