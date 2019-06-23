Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео

Де Ниро принял участие в антироссийском ролике

Знаменитости говорят в кадре, что российское правительство два года назад «совершило атаку на демократию США » и провернуло «тайную операцию, чтобы помочь Трампу стать президентом».

При этом они ссылаются на доклад спецпрокурора Роберта Мюллера , хотя в нем говорится прямо противоположное — сговора между Трампом и Россией не было. Представители творческого бомонда заявили, что намерены привлечь президента США к ответственности.

Минувшей весной спецпрокурор Роберт Мюллер обнародовал итоги расследования о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 году и «сговоре» команды Трампа с Кремлем. Мюллер решил, что Москва вмешивалась в выборы, но Трамп не сговаривался с Россией.

В Кремле заявили, что спецпрокурор не представил аргументов о вмешательстве РФ в выборы.

Американцы скептически относятся к версии о вмешательстве России в выборы и видят в ней попытку либералов свергнуть Трампа.