Пока вы спали: США раскрыли «сделку века»

США раскрыли «сделку века»

По данным издания, официальное название плана урегулирования — «Мир ради процветания». В презентации, размещенной Белым домом, подчеркивается, что «Мир ради процветания» может открыть новую главу в истории Палестины. К презентации прилагаются два документа: рассказ о целях и бизнес-план, где детально расписываются затраты на почти 200 экономических проектов.

Согласно плану урегулирования палестино-израильского конфликта, который разрабатывается уже более двух лет под руководством зятя президента США и его советника Джареда Кушнера , а также спецпредставителя по международным переговорам Джейсона Гринблатта , в течение десяти лет США намерены привлечь в экономику Палестины более 27,5 миллиарда долларов, а в Египет, Иорданию и Ливан — 9,1, 7,4 и 6,3 миллиарда соответственно. При этом предполагается, что в Палестине проекты затронут практически все сферы жизни: экономику, медицину, образование, реформы в госсекторе, спорт и культуру. А в Иордании, Египте и Ливане большую часть финансирования предполагается потратить на транспортную и дорожную инфраструктуру.

Россияне против четырехдневной рабочей недели

По данным ВЦИОМ, идея перехода на четырехдневную рабочую неделю нашла больше всего сторонников в столицах, где за нее высказались 36% респондентов, и других городах-миллионниках (34%). При этом в целом по стране за четырехдневку — 29% опрошенных, 17% заявили, что им все равно.

Отрицательные стороны сокращения рабочей недели россияне связывают прежде всего со снижением заработной платы и общего уровня жизни, а также ростом цен (43%). Абсолютное большинство опрошенных (82%) уверены, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю зарплаты будут снижены. В свою очередь преимуществами четырехдневной рабочей недели участники опроса назвали улучшение здоровья, увеличение продолжительности жизни и возможность нормально отдохнуть (22%), подчеркивается в исследовании ВЦИОМ.

Лидеры протестов в Тбилиси призвали к бессрочной акции

С 20 июня в столице Грузии не прекращаются акции протеста. Организаторы акций, после разгона демонстрантов полицией , отказались от штурма здания парламента и призвали население к бессрочному протесту, а также отставке главы МВД Георгия Гахарии . Об этом пишет газета «Известия», корреспондент которой побывал в Тбилиси.

По данным издания, протесты в Тбилиси проходят мирно и полицейские получили приказ не реагировать, однако градус «русофобии» в Грузии неуклонно растет. Так, часть кафе и ресторанов в Тбилиси и Батуми объявили о повышении цен на 20% для граждан России или приняли решение полностью отказаться от русскоязычных меню. В свою очередь власти России объявили, что с 8 июля начнет действовать запрет на прямые авиаперелеты в Грузию.

Экспорт российского угля в Европу стал невыгоден

Цены на уголь на европейском рынке упали до минимальных значений за три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По данным издания, цена российского угля на европейском рынке упала до минимальной за три года (с июня 2016 года) цены в 47 долларов за тонну, что, по информации директора Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрата Халикова, ниже уровня рентабельности для российских угольных компаний, так как средняя себестоимость кузбасских углей с учетом стоимости доставки до Балтики составляет 50–55 долларов за тонну.

Россия не намерена просить отмены санкции

По словам первого замглавы аппарата правительства России Сергея Приходько, Москва не ведет никаких переговоров об отмене антироссийских санкций, но рассчитывает, что в Европе победят «здравый смысл и прагматизм. Об этом сообщает ТАСС.

"Никаких "переговоров" об отмене введенных в отношении нашей страны нелегитимных односторонних ограничительных мер не ведется. Не Россия начинала это санкционное противостояние. Не нам делать первыми примирительные шаги", — пояснил Приходько

При этом он отметил, что и политики и представители бизнеса в Евросоюзе все больше понимают „неэффективность и контрпродуктивность нынешнего санкционного противостояния“.