The Nation (США): доктора Стрейнджлавы из Вашингтона

Посвятивший жизнь изучению советской истории профессор Стивен Коэн не понимает: как «киберкомандование» США могло планировать атаки на энергетику РФ без ведома Трампа? Что это за «атакующая» кибероборона? И почему «прогрессивная» лево-либеральная печать в США, прежде такая антивоенная, так спокойно смотрит на действия в обход президента, хотя они могут привести к войне?

Иногда разоблачительная и вызывающая большую тревогу статья остается почти незамеченной, даже если ее публикует на своей первой странице «Нью-Йорк таймс». Так случилось с материалом Дэвида Сангера (David E. Sanger) и Николь Перлрот (Nicole Perlroth) под стрейнджлавовским заголовком «США устанавливают цифровые мины, создавая угрозу российским электросетям», который вышел в печатном издании 16 июня («Доктор Стрейнджлав» — антивоенная комедия Стэнли Кубрика 1964 года, в которой персонаж по имени Стрейнджлав символизирует любовь к войне с нацистскими обертонами — прим. ред.). В этой статье есть два откровения.

Откровение Сангера и Перлрот номер один (многоточия мои, я оставил самое важное) состоит в следующем: «Соединенные Штаты наращивают темпы и масштабы цифровых атак на электроэнергетическую систему России…. Сторонники более агрессивной стратегии заявили, что эти меры назрели уже давно…. Такие действия чреваты серьезной эскалацией повседневной цифровой холодной войны между Вашингтоном и Москвой ». Эта американская стратегия осуществляется как минимум с 2012 года, но сейчас она «приобретает более наступательный характер… США внедряют в российскую систему разрушительные вредоносные коды, делая это так глубоко и агрессивно, как никогда прежде». Здесь репортеры «Нью-Йорк Таймс» добавляют прямо-таки оруэлловские штрихи. Начальник кибернетического командования США дает характеристику нападению на российскую энергосистему, заявляя, что оно отразится на всем, включая водоснабжение, медицинские услуги, транспорт, контроль над ядерным оружием. А еще он говорит о «необходимости атакующей обороны», потому что «они нас не боятся».

Сангера и Перлрот совершенно не тревожат опасности такой «атакующей обороны», а точнее, нападения на инфраструктуру второй ядерной сверхдержавы. Они даже задаются вопросом: «Удастся ли Америке погрузить Россию в темноту?» А в конце, чтобы успокоить читателя, они жизнерадостно цитируют американского юриста и бывшего чиновника Обамы, чья компетентность в этом вопросе неизвестна: «Возможно, нам придется рискнуть поломать собственные кости в ходе контрудара… Иногда лучше разбить нос в кровь, чтобы потом не получить пулю в голову». «Поломанные кости», «разбитый нос» и «пуля» — это, конечно, метафора, указывающая на потенциальные последствия ядерной войны.

Второе откровение мы встречаем в середине статьи «Нью-Йорк Таймс»: « [Президент] Трамп не был посвящен в подробности действий по внедрению «закладок", как называют программный код, который можно использовать внутри российской сети для наблюдения или нападения… потому что он мог отменить свое распоряжение или обсудить этот вопрос с иностранными официальными лицами». (Увидев эту статью, Трамп разразился гневным твитом, хотя непонятно, какая именно часть этой статьи вызвала его гнев.)

Чем важна эта статья, если не считать то, что в ней повествуется о серьезных опасностях новой российско-американской холодной войны, составной частью которой, как нас оповещают, сейчас является чрезвычайно серьезная «цифровая холодная война»? Еще недавно либеральные демократы из мейнстрима, да и сама «Нью-Йорк Таймс» пришли бы в ярость, узнав о том, что руководство военного ведомства и спецслужб осуществляет столь опасные действия за спиной президента. Но сейчас все иначе. Не было протестов ни со стороны либералов, ни со стороны демократов, да и со стороны прочего мейнстрима тоже. Вместо этого зазвучали характерные для юристов оправдания этой совместной операции военных и спецслужб, которая проводится без ведома президента.

Политическое значение всего этого вроде бы достаточно ясно. Утечка информации в «Нью-Йорк Таймс» и публикация статьи случились в преддверии встречи между президентом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным , которая должна состояться в Японии на саммите G-20, запланированном на 28-29 июня. Оба лидера открыто выражают надежду на улучшение отношений между двумя странами. 4 мая Трамп в очередной раз сообщил в Твиттере о своем давнем стремлении к «хорошим/великолепным отношениям с Россией», а Путин в этом месяце пожаловался, что отношения становятся все хуже, однако выразил надежду, что ему с Трампом удастся вывести свои страны из тех «игр, в которые играют спецслужбы».

Как я неоднократно подчеркивал, в долгой исторической борьбе за российско-американскую (советскую и постсоветскую) разрядку и обширное сотрудничество было много диверсий и попыток саботажа с обеих сторон, хотя чаще всего этим занимались американские разведслужбы и оборонные ведомства. Читатели могут вспомнить встречу в верхах между Эйзенхауэром и Хрущевым, которая должна была состояться в 1960 году в Париже, но была отменена по причине того, что Советы сбили американский самолет-разведчик в небе над своей территорией. Это было бесцеремонное вторжение, на которое президент Эйзенхауэр вряд ли давал разрешение. Есть и более свежий пример. В 2016 году президент Обама и Путин разработали план российско-американского сотрудничества в Сирии, но Пентагон сорвал его, совершив нападение на действовавшие при поддержке России сирийские войска.

Похоже, что сейчас снова совершается подкоп под разрядку. «Нью-Йорк Таймс» предельно ясно сообщает о том, что вашингтонская партия войны, а вернее, ретивая партия холодной войны, которую Сангер и Перлрот завуалированно называют «сторонниками более агрессивной стратегии», пришла в движение и выступила в поход. Прежние попытки Трампа начать разрядку неоднократно срывались, в основном из-за полностью опровергнутых заявлений о Рашагейте, с которыми партия войны продолжает выступать, не имея никаких доказательств. (Можно также вспомнить, как влиятельные силы в американском политико-медийном истэблишменте громко и постыдно называли «предательством» его предыдущие встречи с Путиным.).

Разрядка с Россией всегда была делом неблагодарным, которое встречало яростное сопротивление и было чревато кризисами. Но она явно в интересах США и всего мира. Ни один американский президент не сможет реализовать политику разрядки, не обладая существенной внутренней поддержкой со стороны обеих партий. Трампу такой поддержки явно не хватает. Какая катастрофа должна произойти — на Украине, в Прибалтике, в Сирии или где-нибудь в российской электроэнергетической системе — чтобы это до основания потрясло американских демократов и прочих, и излечило их от синдрома умопомешательства из-за Трампа, особенно в сфере американской национальной безопасности? Между тем, «Бюллетень ученых-атомщиков» недавно в очередной раз переставил стрелки часов судного дня, которые сейчас показывают без двух минут полночь.

The Nation (США)