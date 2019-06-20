Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американских сенаторов посвятили в тайну НЛО 

Вести.Ru + ещё 3 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Группа американских сенаторов приняла участие в брифинге, посвященном сообщениям военных пилотов о предполагаемых встречах с неопознанными летающими объектами (НЛО).
Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал американский телеканал CNN, приведя слова пресс-секретаря сенатора-демократа Марка Уорнера, участвовавшего в брифинге.
Он отметил, что Уорнер хочет получить ответ на вопрос: что ставит под угрозу полеты боевой авиации — метеорологические зонды или пришельцы?
Телеканал не уточнил, что на этой встречи рассказывал сенаторам об НЛО. По информации издания Politico на брифинге присутствовали сотрудники Пентагона.
Ранее президент США Дональд Трамп также рассказывал, что он прослушал информацию о неопознанных летающих объектах, но подчеркнул, что не верит в инопланетян.
В апреле командование американских военно-морских сил обязало летчиков сообщать обо всех необъяснимых случаях, происходящих с ними во время полетов, чтобы военные могли отслеживать их. При этом подчеркивалось, что в ВМС не верят в пришельцев, но получали сообщения о НЛО, которые могут представлять опасность для США.
Вести.Ru: последние новости
Трамп не уволит свою "замечательную" советницу, нарушившую закон США хотят активнее сдерживать "агрессию России в Прибалтике" Дуда сделал "массаж эго Трампа"
Комментарии1
США , В мире , Марк Уорнер , Дональд Трамп , Пентагон , CNN
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Митингующие в Тбилиси берут консульство РФ в осаду416
Спецназ начал разгонять митинг у парламента Грузии1
Глава МВД Грузии согласился уйти в отставку1
Ведьма нашла виновного в несчастьях Алибасова
Собчак сделала широкий жест7
Видео
00:35
Российского депутата забросали бутылками в Грузии
Кавказ В мире
00:46
Митингующие в Тбилиси берут консульство РФ в осаду
В мире Кавказ
00:22
Мужчина пережил падение окна на голову
Происшествия В мире
«Православного бизнесмена» отправили в СИЗО
Криминал Происшествия
02:14
Путин прокомментировал расследование по MH17
Политика
В Тбилиси начался штурм парламента
В мире Кавказ
00:35
Скандал в Грузии. МИД выразил протест
Политика
03:13
Катастрофа МН17 в Донбассе: Россия сделала заявление
Политика
03:53
Олигархи сказали Зеленскому «да»
В мире Конфликты
04:48
Пока вы не уснули: Прямая линия с Путиным подверглась атаке
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение