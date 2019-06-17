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Трамп ничего не сделал для ядерной сделки, заявил экс-президент Ирана 

РИА Новости + ещё 1 21 минуту назад
Фото: © U.S. Navy/REUTERS
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Лидер США Дональд Трамп ничего не сделал для ядерной сделки, чтобы выдвигать Тегерану условия, считает экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад (2005 — 2013 гг.).
"Разве отмена санкций считается для иранцев какой-то преференцией, чтобы они хотели получить что-то взамен? Пришел один человек с правительством, занимающимся притеснением, нарушил закон, а сейчас говорит, что я сниму санкции, только пойдите на уступку. Разве он сам что-либо вложил из своего кармана?" — сказал Ахмадинежад РИА Новости на вопрос, будут ли иранцы готовы говорить о ракетной программе Ирана, если США вернутся в ядерную сделку.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы, в том числе обеспечить экономические интересы Тегерана, предусмотренные соглашением. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
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Комментарии
США , Азия , Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , Политика , Статьи , Махмуд Ахмадинежад , Дональд Трамп , РИА Новости , Иран , Москва , Тегеран
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