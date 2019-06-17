Трамп ничего не сделал для ядерной сделки, заявил экс-президент Ирана

"Разве отмена санкций считается для иранцев какой-то преференцией, чтобы они хотели получить что-то взамен? Пришел один человек с правительством, занимающимся притеснением, нарушил закон, а сейчас говорит, что я сниму санкции, только пойдите на уступку. Разве он сам что-либо вложил из своего кармана?" — сказал Ахмадинежад РИА Новости на вопрос, будут ли иранцы готовы говорить о ракетной программе Ирана, если США вернутся в ядерную сделку.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы, в том числе обеспечить экономические интересы Тегерана, предусмотренные соглашением. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.