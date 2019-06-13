Голливуд восстал против прививок

Актриса Джессика Бил выступила против обязательных прививок для жителей штата Калифорния. Согласно Deadline, 37-летняя артистка и ее муж, певец Джастин Тимберлейк, являются давними противниками принудительных детских вакцинаций, однако до недавнего времени скрывали свои убеждения от публики. Джессика Бил выступила против готовящегося закона, который ощутимо уменьшает количество причин, по которым можно получить медицинский отвод от прививки.

Как известно, звездная пара воспитывает сына Сайласа Рэндалла Тимберлейка, который недавно отпраздновал свое четырехлетие. Впрочем, когда малышу не было еще и года, в СМИ просочилась информация, что ни Джастин, ни Джессика не планируют прививать младенца, опасаясь возможных осложнений: в первую очередь, возникновения у ребенка аутизма.

Стоит отметить, что супруги стали далеко не первыми представителями Голливуда, которые являются противниками обязательных прививок и не стесняются говорить об этом публично. В частности, в их число входит комедийный актер Роб Шнайдер, считающий, что вопрос о вакцинации должен оставаться в юрисдикции родителей, но не правительства.

«Вы не можете заставлять людей проходить процедуры, которые им не нужны. Принимать решения о прививках должны родители — они лучших других знают, что нужно их детям. Они не должны делать то, что им говорит правительство. Это противоречит Нюрнбергским законам», — отмечал в свое время вечный кинонапарник Адама Сэндлера.

Номинантка на «Золотой глобус» Алисия Сильверстоун, в свою очередь, подчеркивала, что нельзя принуждать родителей к вакцинации детей, пока «не будет проведено окончательное исследование, которое докажет, что прививки безвредны». Также она добавила, что у нее есть друзья, дети которых якобы пострадали из-за вакцинаций.

В то же время звезда шоу «Джамп стрит, 21» Холли Робинсон Пит , согласно СМИ, и вовсе обвиняет врачей в проблемах, возникших у ее сына. По ее мнению, они появились именно после прививки от кори, паротита и краснухи: мальчик — до вакцинации — был абсолютно здоровым, однако впоследствии у него стали проявляться признаки аутизма. Вместе с тем Пит не отрицает и пользу прививок, соглашаясь с тем, что они спасли много жизней. В схожей ситуации якобы оказалась также двукратная обладательница «Золотой малины» Дженни Маккарти . Согласно артистке, одна из вакцинаций вызвала у ее ребенка аутизм.

А вот рэпер Кевин Гейтс в свое время рассказывал, что, вероятно, никогда не рискнет прививать собственную дочь. По словам музыканта, каких-то побочных эффектов от этого решения он пока что не замечал — и даже наоборот. «Я знаю, почему она умнее своих сверстников: ей никогда не делали прививок. Вот почему она так быстро развивается — в ее теле нет ртути и всего такого», — говорил хип-хоп исполнитель.

Пожалуй, одним из самых известных противников обязательных вакцинаций является Джим Керри. К данному лагерю звездный актер присоединился еще несколько лет назад, когда выступил с резким заявлением относительно принудительных детских прививок.

«Правительство Калифорнии хочет травить детей ртутью и алюминием посредством обязательных вакцинаций. Этот корпоративный фашизм должен быть остановлен», — подчеркивал артист.

Позднее он, впрочем, оговорился, что не против прививок в целом. По его словам, главное — чтобы в них не содержалось вредных для человеческого организма веществ.

Примечательно, что всего несколько месяцев тому назад — минувшей весной — исследование специалистов Государственного института сывороток в Копенгагене в очередной раз доказало, что прививки не вызывают аутизм. Эта гипотеза, к слову, появилась еще в 1998 году: тогда британский исследователь Эндрю Уэйкфилд опубликовал работу, в которой описал несколько случаев аутизма у детей, получавших прививки от кори, краснухи и паротита.

Его быстро поймали на подтасовке данных — так, к примеру, у некоторых детей симптомы аутизма проявились еще до прививок, для других же указанные Уэйкфилдом сроки начала заболевания не совпадали с данными, которые предоставляли родители. Это, впрочем, не помешало гипотезе стать крайне популярной в США — и, в частности, в Голливуде.