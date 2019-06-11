Месть за С-400: у турецких пилотов отобрали F-35

Турецкие пилоты больше не будут проходить обучение навыкам управления истребителей-бомбардировщиков F-35. Американская сторона приняла такое решение из соображений безопасности. СМИ предупреждали об этом еще на прошлой неделе. Причиной является закупка Анкарой России зенитных ракетных комплексов С-400. Вашингтон выступает категорически против этой сделки.

Турецкие летчики, проходившие обучение навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35 на авиабазе «Люк» в США , прекратили тренировочные полеты, сообщил агентству Reuters официальный представитель Пентагона подполковник Майк Эндрюс.

«Министерству известно, что турецкие летчики на авиабазе «Люк» не летают. Мы продолжим тесно работать с нашими турецкими союзниками по прекращению их участия в программах, связанных с F-35, если политика Турции не изменится», — подчеркнул он.

В агентстве уточнили, что начальник авиабазы на прошлой неделе решил прекратить программы подготовки турецких летчиков и техников, исходя из соображений безопасности.

Впрочем, турецкие специалисты все еще продолжают подготовку на авиабазе Эглин во Флориде, отметили в Reuters.

Как сообщал 7 июня журнал Foreign Policy, и.о. министра обороны США Патрик Шанахан направил главе министерства национальной обороны Турции Хулуси Акару письмо, в котором уведомил, что к 31 июля командировочные предписания турецких летчиков, проходящих обучение на базах во Флориде и Аризоне, аннулируют, и их доступ на базы будет прекращен. Кроме того, американская сторона отказалась принимать 34 летчиков из Турции, которые должны были прибыть в страну позже в этом году. Это решение объясняется приостановкой Вашингтоном участия Турции в программе F-35.

В тот же день о решении США прекратить прием турецких военных летчиков на программы обучения навыкам пилотирования F-35 сообщило и агентство Reuters со ссылкой на источники. Они отметили, что