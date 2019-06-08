«Боятся признаться в упущениях»: зачем США намерены тестировать системы GPS с «защитой от России»

Армия Соединённых Штатов проведёт испытания оборудования GPS в связи с растущим потенциалом России в сфере радиоэлектронной борьбы, заявил полковник армии США Николас Киутас. Предполагается, что новая система MAPS, первые испытания которой намечены на сентябрь, будет неуязвима для радиоэлектронного влияния. Эксперты считают, что, говоря о «российской угрозе», Пентагон лишь ищет очередной способ добиться наращивания оборонного бюджета.

Армия США готовится к испытаниям монтируемой системы гарантированного позиционирования, навигации и временной синхронизации (MAPS). Об этом заявил полковник армии США Николас Киутас, руководитель проекта по позиционированию, навигации и временной синхронизации, на полях конференции военных экспертов C4ISRNET.

По его словам, испытания пройдут в сентябре на базе 2-го кавалерийского (мотопехотного) полка армии США в Германии, они обусловлены потенциалом России в области ведения радиоэлектронной борьбы.

«Теперь мы можем проверить, как оборудование справляется с поставленными задачами, поскольку, пока непосредственно нас не попробуют заглушить, мы не сможем сказать, что произошло. Мы постоянно тестируем эти системы на устойчивость к нагрузке и стремимся их усовершенствовать, поэтому нельзя сказать, что наша работа закончена и система останется в неизменном виде», — цитирует Киотаса организатор мероприятия — специализированное издание C4ISRNET.

«Война XXI века»

Как отмечает издание, решение об испытаниях новых систем было принято на фоне «воздействия России» на коммуникации стран Запада — «от мобильных сетей в ходе учений до радиоэлектронной борьбы против операций США в Сирии ».

C4ISRNET отмечает, что армия США уже сотрудничает с тремя компаниями-подрядчиками, чтобы разработать второе поколение систем MAPS. Американские военные применили новый подход и вместо того, чтобы прописать чёткие требования к необходимому оборудованию, просто предложили компаниям представить свои наиболее перспективные образцы.

«Мы хотим, чтобы промышленники показали нам, как можно по-другому вести боевые действия. Мы сказали: «Принесите нам свои лучшие разработки», — и не стали уточнять, что они должны делать», — сказал полковник Киутас.

Как заметил в беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук , политолог Сергей Судаков , США сфокусировались на радиоэлектронном подавлении технологий, поскольку это направление — будущее военных действий, его развивают все страны.

«Это война XXI века, где существует киберпространство с новым типом войск, задач и угроз, которые требуют совершенно иных решений», — пояснил эксперт.

По его мнению, разговоры о «российском вмешательстве» — всего лишь предлог для выделения дополнительного финансирования.

«Вдобавок американские чиновники боятся признаться в своей некомпетентности, в своих упущениях и пробелах, которые существуют сегодня. Американские военные не смогут полностью защитить себя от средств РЭБ. Постоянно идёт война в мире средств связи, где всегда есть закрытые шифрованные протоколы и те, кто пытается взломать эти коды», — рассказал Судаков.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что вместо поисков «российской угрозы» американцы должны заняться совершенствованием своей техники и повышением её безопасности.

«США просто не уделяют должного внимания своим системам, из-за чего гибнут люди, а обвиняют в этом, конечно же, Россию. Станции GPS расположены во всём мире. Изменения частот, которые достаточно чувствительны, могут происходить по исключительно техногенным причинам без всякого «вмешательства» России», — пояснил Кнутов в разговоре с RT.

Вездесущая Россия

В сообщении о грядущих испытаниях системы MAPS американские военные ссылаются на заявления НАТО о том, что Россия якобы применяла средства радиоэлектронной борьбы против сил альянса во время прошлогодних учений Trident Juncture в Норвегии.

Напомним: вскоре после завершения манёвров Минобороны Норвегии заявило, что работа систем GPS во время учений НАТО в стране была нарушена по вине Москвы.

По данным ведомства, сбои происходили с 16 октября по 7 ноября из-за предполагаемых действий российских военных в Арктике, в частности в заполярном районе Кольского полуострова.

Практически в то же время выступил со схожим заявлением и премьер-министр Финляндии Юха Сипиля. Он заявил, что на севере страны в ходе учений НАТО произошли сбои в работе GPS, и также допустил возможность «вмешательства России» в работу систем.

Тогда ряд военных экспертов и российских официальных лиц отмечали, что таким образом члены НАТО хотят переложить часть ответственности за плохое взаимодействие между армиями альянса во время Trident Juncture.

«Это модный тренд — во всех проблемах обвинять Россию. Особенно когда это касается военных учений, оборонных проблем. Я не думаю, что Россия пыталась создавать какие-то помехи. Как говорил наш президент, мы вообще стараемся наши учения проводить далеко от границ НАТО», — отметил тогда в беседе с RT первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле ничего не знают о якобы причастности России к возникновению проблем с GPS.

«Нам ничего не известно о том, что Россия может иметь какое-то отношение к сбоям в системе GPS. Здесь нужно спрашивать экспертов или Министерство обороны. Но вы знаете, что сейчас существует тенденция обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах. Как правило, эти обвинения не имеют под собой оснований», — отмечал он.

Опасения НАТО

В декабре 2018 года Научно-техническая организация НАТО опубликовала заявку на исследование, в которой выразила обеспокоенность развитием российской стратегии радиоэлектронной борьбы.

«Недавние учения на восточной границе НАТО, присутствие в Прибалтике и война на Украине продемонстрировали успешность российской стратегии радиоэлектронной борьбы (РЭБ). И потенциал радиоэлектронных атак (например, подавления), и радиоэлектронное обеспечение (например, обнаружение целей) показывают, что существующая инфраструктура тактической связи НАТО уязвима к средствам РЭБ и столкнётся с серьёзными угрозами», — говорится в документе.

Согласно заявке, на данный момент меры по защите от средств РЭБ могут оказаться недостаточными для противодействия «представленной угрозе».

Кроме того, в документе отмечается способность России уничтожать «особо важные цели» благодаря собственной военной доктрине.

«Российская доктрина, подразумевающая сочетание РЭБ, БПЛА и артиллерии для обнаружения, идентификации, локализации и уничтожения особо важных целей, зарекомендовала себя очень успешно», — считают в НАТО.

До конца текущего года Научно-техническая организация НАТО планирует разработать новую концепцию по противодействию средствам РЭБ. В частности, исследователи альянса намерены найти способы скрыть дислокацию так называемых особо важных целей.

С точки зрения экспертов, сейчас США и другие страны блока пытаются продемонстрировать, что Россия — противник, который может якобы внезапно напасть и уничтожить их.

«Это делается исключительно в меркантильных целях: нужны деньги для разработки новых типов оружия, совершенствование систем навигации. Для того чтобы кто-то выделил большие деньги, нужно сильно напугать его словами: «Русские идут». Это всегда заставляет налогоплательщиков выворачивать карманы», — отметил Судаков.

В свою очередь, Юрий Кнутов напомнил, что американцы долгое время лидировали в сфере электроники, однако их военные разработки далеко не на первых позициях в мире.

«Россия выигрывает за счёт того, что её разработчики имеют возможность находить нетрадиционные и необычные технологические решения, которые позволяют вырваться на несколько шагов вперёд, притом что сама электронная база не такая совершенная, как в США», — рассказал Кнутов.

По его словам, получится ли у Соединённых Штатов ликвидировать этот разрыв, зависит исключительно от того, сколько денег Пентагон будет готов выделить на эти цели.