Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Представлять Бутину в апелляционном суде будет бесплатный адвокат 

News.ru + ещё 3 56 минут назад
Фото: News.ru
Осуждённую в США гражданку России Марию Бутину на апелляционных слушаниях будет представлять бесплатный общественный защитник.
Информация об этом содержится в базе данных суда Вашингтона. Ранее представлявший Бутину адвокат Роберт Дрисколл обязан передать общественному защитнику все имеющиеся материалы дела, сообщает РИА Новости.
Как писал News.ru ранее, возможность обмена американского гражданина Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, на осуждённую в США россиянку Марию Бутину исключена по причине того, что в отношении него ещё не вынесен приговор.
News.ru: последние новости
Трамп призвал NASA работать над полётом к Марсу вместо разговоров о Луне Арестован американец, тысячу раз угрожавший сенаторам Трамп планирует ввести в США чрезвычайное положение
США , Мария Бутина , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За защиту репутации РФ взялись в новой стране2
Названо условие улучшения отношений РФ и Европы
«Первая технологическая»: Путин высказался о войне29
Пробили дно: Зеленский записал резкое видеообращение145
В Москве объявлен план «Перехват»13
Видео
13:40
В МИД возникли проблемы со связью
Политика
03:16
Оценена вероятность выдачи Фирташа США
Общество
03:33
«Я и не пошел бы с вами»: Путин ответил журналистке из США
Политика
02:44
Семья Фриске нашла способ расплатиться с Русфондом
Шоу-бизнес Другое
03:28
У Пескова спросили о встрече Путина и Зеленского
Политика Украина
03:53
Жесткий ответ ВСУ: Зеленский пригрозил Донбассу
Армия Войска
02:02
Сроки отключения горячей воды в России изменятся
Общество
04:03
«До крота и после»: Алибасов отрепетировал свои похороны
Шоу-бизнес
01:18
«Соболь — животное»: Захарова об инциденте с Симоньян
Общество Политика
00:43
В Москве может появиться Саратовский вокзал
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение