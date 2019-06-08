Представлять Бутину в апелляционном суде будет бесплатный адвокат

Информация об этом содержится в базе данных суда Вашингтона. Ранее представлявший Бутину адвокат Роберт Дрисколл обязан передать общественному защитнику все имеющиеся материалы дела, сообщает РИА Новости.

Как писал News.ru ранее, возможность обмена американского гражданина Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, на осуждённую в США россиянку Марию Бутину исключена по причине того, что в отношении него ещё не вынесен приговор.