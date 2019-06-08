Трамп потребовал сосредоточиться на Марсе

По словам президента США, с тем уровнем затрат NASA необходимо сосредоточиться на решении глобальных задач, например, подготовке к полету на «Красную планету».

Президент США Дональд Трамп призвал NASA не думать о полётах на Луну, а сосредоточиться на более масштабных проектах, как Марс.

«С суммами, которые США тратят на космос, NASA не должно вести разговоры о полетах на Луну. Мы уже делали это полвека назад. NASA следует сосредоточиться на более глобальных вещах, например, на Марсе», — написал Трамп в социальной сети Twitter.

Он также добавил, что американское космическое агенство должно также уделить внимание сферам обороны и науки.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о выделении дополнительных бюджетных средств на лунную и марсианскую программы NASA.