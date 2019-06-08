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Трамп потребовал сосредоточиться на Марсе 

ТК «Звезда» + ещё 4 1 час назад
Фото: pixabay
По словам президента США, с тем уровнем затрат NASA необходимо сосредоточиться на решении глобальных задач, например, подготовке к полету на «Красную планету».
Президент США Дональд Трамп призвал NASA не думать о полётах на Луну, а сосредоточиться на более масштабных проектах, как Марс.
«С суммами, которые США тратят на космос, NASA не должно вести разговоры о полетах на Луну. Мы уже делали это полвека назад. NASA следует сосредоточиться на более глобальных вещах, например, на Марсе», — написал Трамп в социальной сети Twitter.
Он также добавил, что американское космическое агенство должно также уделить внимание сферам обороны и науки.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о выделении дополнительных бюджетных средств на лунную и марсианскую программы NASA.
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США , Наука и техника , Дональд Трамп , NASA
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