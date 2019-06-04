Боролся со сном: Дональд Трамп задремал на встрече с Елизаветой II

На видео, опубликованном Youtube-каналом Today News Livestream, видно, как американский лидер борется со сном во время речи британской королевы.

Он закрывает глаза, затем резко поднимает голову, чтобы взбодриться, а затем опять клюет носом.