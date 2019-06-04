Президент США Дональд Трамп задремал во время речи королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает РИА «Новости».
На видео, опубликованном Youtube-каналом Today News Livestream, видно, как американский лидер борется со сном во время речи британской королевы.
Он закрывает глаза, затем резко поднимает голову, чтобы взбодриться, а затем опять клюет носом.
Дональд Трамп проводит трехдневный визит в Великобританию. В ходе поездки у американского лидера запланированы встречи с королевской семьей и премьер-министром Британии Терезой Мэй.