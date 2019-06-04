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Боролся со сном: Дональд Трамп задремал на встрече с Елизаветой II 

Рамблер + ещё 14 32 минуты назад
Президент США Дональд Трамп задремал во время речи королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает РИА «Новости».
На видео, опубликованном Youtube-каналом Today News Livestream, видно, как американский лидер борется со сном во время речи британской королевы.
Он закрывает глаза, затем резко поднимает голову, чтобы взбодриться, а затем опять клюет носом.
Дональд Трамп проводит трехдневный визит в Великобританию. В ходе поездки у американского лидера запланированы встречи с королевской семьей и премьер-министром Британии Терезой Мэй.
США , Видео , В мире , Елизавета II , Тереза Мэй , Дональд Трамп , РИА Новости , Великобритания
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