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Трамп объявил, что его советник по экономическим вопросам покидает свой пост 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: EPA
Председатель Совета экономических консультантов при президенте США Кевин Хассет в ближайшее время покинет свой пост. Об этом сообщил в воскресенье в "Твиттере" американский лидер Дональд Трамп.
"Кевин Хассетт, который проделал такую великолепную работу для меня и администрации [США], в ближайшее время покинет [свой пост]", — написал глава государства.
Он уточнил, что назовет имя нового председателя совета после своей поездки в Великобританию, Ирландию и Францию. "Я хочу поблагодарить Кевина за все, что он сделал — он настоящий друг!" — заключил Трамп.
Совет консультирует президента по вопросам как внутренней, так и международной экономической политики.
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