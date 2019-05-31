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Трамп объявит об выдвижении на второй срок 18 июня 

Российская Газета + ещё 6 35 минут назад
Об официальном выдвижении кандидатом в президенты США действующий глава Белого дома Дональд Трамп объявит 18 июня. Об этом сам Трамп написал в своем Twitter.
"Я объявлю о своем участии в борьбе за второй президентский срок с первой леди Меланьей, вице-президентом Майком Пенсом и второй леди Карен Пенс 18 июня в Орландо, Флорида в центре Amway на 20 тысяч мест​​​, — написал он. — Присоединяйтесь к нам на этом историческом митинге!".
Напомним, что в 2016 году Трамп сенсационно победил на выборах фаворита президентской гонки Хиллари Клинтон и проигравшая сторона тут же обвинила его в использовании"российской поддержки". Длившееся три года расследование в итоге показало беспочвенность этих обвинений.
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США , Видео , Хиллари Клинтон , Майк Пенс , Дональд Трамп
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