Мифы и правда об оружии в Америке

США с их Второй поправкой традиционно считаются раем для владельцев оружия, с этим связано множество мифов и легенд. Насколько они соответствуют действительности? Попробуем разобраться.

Оружие в США можно купить совершенно свободно

Это неправда. Покупатель должен предъявить в магазине документ, удостоверяющий личность, и заполнить специальную анкету (т. н. Форма 4473). Магазин связывается по телефону с департаментом шерифа и получает подтверждение, что покупатель является законопослушным. Если у полиции есть претензии к покупателю, — оружие ему не продадут. В частности, препятствиями для продажи оружия являются нахождение в розыске, психические заболевания, «запретный ордер» (restraining order) за домашнее насилие, наличие судимостей за тяжкие преступления, проблемы с алкоголем или наркотиками, увольнение из вооруженных сил по дисциплинарным причинам, отказ от гражданства в прошлом и т.п.. Эти правила установлены федеральным законодательством и не зависят от законов конкретного штата.

В ряде штатов установлен т. н. «период ожидания» между обращением в оружейный магазин и получением покупки. В зависимости от штата, он может составлять от трех дней до двух недель. Кроме того, в некоторых штатах действуют ограничения, согласно которым гражданин может единовременно купить только одну единицу оружия, а до приобретения следующей должно пройти не менее месяца.

Приобретение некоторых видов оружия, — например, полуавтоматических винтовок, — может потребовать предварительной уплаты специального акциза и получения соответствующей бумажки — tax stamp. В некоторых штатах сумма составляет несколько сот долларов, а вся процедура занимает до нескольких месяцев.

Можно купить любое оружие, — например, автомат или пулемет

Это неправда. В 1986 г. был принят федеральный закон, запрещающий продажу автоматического оружия на всей территории страны. Поскольку закон обратной силы не имеет, в обороте пока еще остались автоматы, проданные до этой даты, и их до сих пор можно приобрести на вторичном рынке. Однако со временем они изнашиваются и выходят из строя, теряются, — в то время как население США и количество покупателей растет, — так что легально купить полностью автоматическое (full auto) оружие в хорошем состоянии становится все сложнее и дороже. Сегодня цены на него могут превышать $10 тыс..

Кроме того, в ряде штатов существуют свои специфические ограничения. Например, в штате Коннектикут емкость винтовочных магазинов не должна превышать 10 патронов, а сам факт владения магазином большей емкости может привести в тюрьму. Емкость трубчатых магазинов помповых и полуавтоматических дробовиков ограничена пятью патронами. Аналогичные ограничения действуют и в ряде других штатов.

Во многих штатах действует запрет на «оружие, похожее на боевое», причем в качестве признаков «похожести» могут рассматриваться такие вещи, как телескопический (с регулируемой длиной) приклад, наличие дульного тормоза-компенсатора, глушителя и другого «обвеса».

В США существует свобода ношения оружия

Это неправда. На Аляске и в Вермонте, действительно, ношение любого легально приобретенного оружия осуществляется свободно и без необходимости получения каких-либо специальных разрешений, — однако в каждом из этих штатов проживает всего лишь около 0.2% населения страны. В то же время, в ряде самых богатых и густонаселенных штатов, — таких, как Калифорния (12% населения страны), Флорида (6%) и Иллинойс (4%) открытое ношение оружия полностью запрещено, а в штатах Нью-Йорк (6%) и Южная Каролина (1.5%) запрещено открытое ношение пистолетов.

Для скрытого ношения требуется получение специальной лицензии в 34 штатах. При этом если в 28-ти из них действует порядок «shall issue», т. е. такую лицензию автоматически выдают всем соискателям, которые соответствуют требованиям закона, то в Калифорнии, Мэриленде, Массачусетсе, Нью-Джерси, Нью-Йорке и на Гавайях решение принимает местная полиция или шериф, имеющие право отказать без объяснения причин (политика «may issue»). Как правило, для получения лицензии требуется обосновать ее необходимость, — например, в Нью-Йорке ее выдают, в том числе, лицам, регулярно перевозящим крупные суммы денег. Процесс зачастую напоминает старый советский анекдот — «Я им и унитаз приносил, и задницу показывал, — а туалетную бумагу так и не продали». Так, в почти четырехмиллионном Лос-Анджелесе ежегодно выдается всего около трехсот лицензий.

Особенно пикантной является ситуация в штатах Калифорния и Нью-Йорк, где в сумме проживает почти каждый пятый американец. Получить там лицензию на скрытое ношение практически невозможно, а открытое ношение запрещено, — в результате чего оружие, право на которое гарантировано второй поправкой к американской конституции, можно только хранить дома на случай вторжения злоумышленников.

Кроме того, в ряде штатов, — например, во Флориде, — для ношения газового баллончика или электрошокера требуется такая же лицензия, как и для пистолета.

Таким образом, мифы и легенды про «оружейный рай» весьма далеки от реальности. Никакой «свободной продажи» оружия в США не существует, равно как и возможности «владеть любым оружием». Что же до «свободы ношения», то оружейный фанат и любитель охоты, разумеется, может поселиться ради этого где-нибудь на Аляске. Однако именно в тех штатах, где есть наиболее привлекательные и высокооплачиваемые рабочие места, и где проживает почти что каждый пятый американец, ношение оружия не просто не является «свободным», а находится под фактическим запретом. Да, — законодательство большинства штатов является достаточно взвешенным и далеким от крайностей. Однако ничем не ограниченная американская «свобода оружия» сегодня осталась только в вестернах о Диком Западе.