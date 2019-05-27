Трамп подарил императору Японии альт

Президент США Дональд Трамп привез в подарок императору Японии Нарухито альт — струнно-смычковый музыкальный инструмент. Об этом сообщил в понедельник телеканал CBS со ссылкой на Белый дом.

Подаренный альт был изготовлен вручную в 1938 году в городе Чарльстон (штат Западная Вирджиния). Помимо этого, Трамп подарил японскому монарху фотографию с автографом американского композитора Аарона Копленда (1900-1990).

Император Нарухито известен как любитель игры на альте.

По данным японской газеты Yomiuri, император в ответ подарил главе Белого дома фарфоровую вазу глубокого синего цвета. Супруга Трампа Меланья получила в подарок деревянную шкатулку, инкрустированную золотом.

Трамп стал первым иностранным лидером, который удостоился в понедельник аудиенции у нового японского монарха в его дворце в Токио. Нарухито вступил в полномочия императора страны 1 мая после отречения его отца от престола. Одновременно в Японии начался 1-й год эры Рэйва ("Прекрасной гармонии"), как именуется эпоха правления нового монарха.