Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп подарил императору Японии альт 

ТАСС + ещё 12 33 минуты назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп привез в подарок императору Японии Нарухито альт — струнно-смычковый музыкальный инструмент. Об этом сообщил в понедельник телеканал CBS со ссылкой на Белый дом.
Подаренный альт был изготовлен вручную в 1938 году в городе Чарльстон (штат Западная Вирджиния). Помимо этого, Трамп подарил японскому монарху фотографию с автографом американского композитора Аарона Копленда (1900-1990).
Император Нарухито известен как любитель игры на альте.
По данным японской газеты Yomiuri, император в ответ подарил главе Белого дома фарфоровую вазу глубокого синего цвета. Супруга Трампа Меланья получила в подарок деревянную шкатулку, инкрустированную золотом.
Трамп стал первым иностранным лидером, который удостоился в понедельник аудиенции у нового японского монарха в его дворце в Токио. Нарухито вступил в полномочия императора страны 1 мая после отречения его отца от престола. Одновременно в Японии начался 1-й год эры Рэйва ("Прекрасной гармонии"), как именуется эпоха правления нового монарха.
ТАСС: последние новости
Трамп: Япония присоединится к миссии США по отправке астронавтов на Марс и Луну США продадут оружие арабским странам на $8,1 млрд для сдерживания агрессии Ирана СМИ: дело Бутиной станет примером того, как СМИ и политики США потерпели полный провал
Комментарии
США , Азия , В мире , Дональд Трамп , CBS , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вам нет дела до Украины. Вы хотите навредить России»623
Максакова сделала заявление об убийстве мужа45
В России изменят правила призыва в армию54
Россию наводнили мифы о «мести Сталина»7
Чиновник объяснил нападение на журналиста «России 24»64
Видео
00:19
Какая вульгарность. В Сети возмутились танцем Лободы
Шоу-бизнес
03:26
Зеленскому предложили новых «кандидатов» в украинцы
Политика В мире
00:54
В Сети сообщили о рождении дочери Лазарева
Шоу-бизнес
03:05
Тени пропавших детей появились в Москве
Общество
04:21
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него
В мире Украина
00:31
Чиновник объяснил нападение на журналиста «России 24»
Происшествия Пожары
03:07
Фильм «Т-34» обвинили в оскорблении чувств верующих
Общество
03:37
Им плевать на репутацию. Порошенко может лишиться всего
В мире Украина
00:57
Зеленскому напомнили о палатках, унитазах и трусах
Украина В мире
03:37
МИД ответил на угрозу ввести «гамбургские» санкции
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение