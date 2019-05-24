Главный расследователь Трампа в конгрессе упал в обморок

Один из лидеров Демократической партии США Джерри Надлер, который активно выступил за продолжение расследования в отношении американского лидера Дональда Трампа по "российскому делу", упал в обморок во время пресс-конференции мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, в ходе пресс-конференции Надлер выглядел слабым и находящимся на грани обморока.

Уточняется, что на настоящий момент с Надлером все хорошо. В своем твиттере он написал, что в помещении было очень душно.

"Чувствую себя намного лучше. Спасибо за вашу заботу", — написал Надлер.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал демократов прекратить "играть в игры".