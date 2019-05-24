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Трамп не исключил причастность Киева к расследованиям против него 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп призвал генеральную прокуратуру обратить внимание на то, могли ли другие страны, в том числе Украина, быть причастны к расследованию против главы государства.
Об этом он заявил, отвечая на вопрос, почему наделил генпрокурора Уильяма Барра правом рассекретить обстоятельства начала расследований.
«Он просмотрит множество документов, какие-то покажутся ему интересными, а какие-то нет. Люди просили меня в течение года рассекретить (документы. — RT), так что то, что я сделал — рассекретил всё. Я надеюсь, он обратит внимание на Великобританию, на Австралию и Украину. Надеюсь, он посмотрит на все, потому что была попытка обмана против нашей страны… Кто-то должен докопаться до истины», — заявил Трамп во время общения с журналистами. Видео с его выступлением опубликовал Politico.
Ранее Рудольф Джулиани, адвокат Трампа, заявил, что отменил свой визит в Киев из-за вероятности встречи с «врагами США» и «врагами президента».
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США , В мире , Украина , Рудольф Джулиани , Дональд Трамп , Генпрокуратура РФ
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