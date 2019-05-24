Трамп не исключил причастность Киева к расследованиям против него

Президент США Дональд Трамп призвал генеральную прокуратуру обратить внимание на то, могли ли другие страны, в том числе Украина , быть причастны к расследованию против главы государства. Об этом он заявил, отвечая на вопрос, почему наделил генпрокурора Уильяма Барра правом рассекретить обстоятельства начала расследований. «Он просмотрит множество документов, какие-то покажутся ему интересными, а какие-то нет. Люди просили меня в течение года рассекретить (документы. — RT), так что то, что я сделал — рассекретил всё. Я надеюсь, он обратит внимание на Великобританию, на Австралию и Украину. Надеюсь, он посмотрит на все, потому что была попытка обмана против нашей страны… Кто-то должен докопаться до истины», — заявил Трамп во время общения с журналистами. Видео с его выступлением опубликовал Politico. Ранее Рудольф Джулиани , адвокат Трампа, заявил, что отменил свой визит в Киев из-за вероятности встречи с «врагами США» и «врагами президента».