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Виктории Нуланд запретили въезд в Россию 

Lenta.ru + ещё 3 51 минуту назад
Фото: Reuters
Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в МИД.
По данным издания, Нуланд внесли в черный список, который появился в ответ на персональные антироссийские санкции США. Она собиралась посетить конференцию в Москве 20-21 мая, организаторами где выступают Российский совет по международным делам (РСМД), Немецкое общество внешней политики и Школа перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса.
Отмечается, что российский черный список официально не был нигде опубликован.
На своем посту Нуланд принимала активное участие в Евромайдане на Украине, часто посещая Киев в разгар акций протеста. В декабре 2013 года она раздавала протестующим на майдане Незалежности в Киеве угощение. Российские СМИ сообщили, что это было печенье, однако сама Нуланд утверждала, что давала голодным людям бутерброды, причем не только протестующим, но и бойцам спецподразделения «Беркут». Она оставила свой пост в 2017 году.
В 2016 году бывший посол США в Москве Майкл Макфол сообщил, что ему отказали во въезде в Россию.
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Комментарии37
США , Ближний Восток , Конфликты , Политика , Майкл Макфол , Виктория Нуланд , Джон Хопкинс , Москва
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